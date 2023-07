Um avançado para defender Paulinho

Sim, senhor, o Gonçalo Inácio a número 6 é uma extraordinária invenção, digna de elevar Rúben Amorim às alturas de um Oppenheimer, apesar de já toda a gente ter visto onde é que ele foi buscar aquilo, à loja de mestre Pep, mas o que importa saber é se o talento lhe chega para dar uma nova vida a Paulinho, agora que tem às suas ordens o avançado – o “monstro”, como lhe chamam em Alcochete – que não queria mas de que afinal precisava.

Ao longo de três épocas, Paulinho foi tanto o para-raios da equipa como o bode expiatório preferido dos adeptos à frente do qual Amorim teve de se atravessar com complexas e teimosas juras de crença na qualidade do avançado que não marcava golos e ainda se dava ao luxo de falhar outros de forma escandalosa. Todas as discussões sobre os méritos do treinador iam dar a esse nó impossível de desatar: para que serve Paulinho? Para quê insistir num jogador que, semana após semana, dá provas de uma relação de inimizade com as balizas e, ocasionalmente, com a bola?