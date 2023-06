Um Goat no ténis, outro no futebol, uma Estrela e um triplo de nostalgia: breves notas sobre o fim de semana desportivo

Goat

Ah, outra vez a conversa do GOAT. O Greatest Of All Time. O maior de sempre. Razão tinha a minha avó Joaquina: “Eu sou a maior!” O resto é conversa, ora mais arrimada aos números (quando dizem o que queremos ouvir), ora mais atenta à voz do coração. Se nos socorrermos dos números e pusermos o número de torneios do Grand Slam acima de qualquer outro critério, no domingo dissiparam-se as dúvidas: o GOAT é Novak Djokovic. E, sim, parece-me o tenista mais completo da história, o que alia melhor técnica, combatividade e resistência mental. Era a minha opinião antes de o sérvio ter ultrapassado Rafael Nadal, agora está escorada nos números. O meu preferido há de ser sempre Roger Federer. Ou Goran Ivanisevic. Ou Ivan Lendl, o meu primeiro herói do ténis. Mas isso são razões do coração.

Uma estrela

Por falar em coração, o meu balançou no domingo à noite, entre a alegria de ter o Estrela da Amadora de volta à Primeira Liga e a tristeza de assistir ao naufrágio do Marítimo, que já era mais do que um clube, era mobília primo-divisionária. Os dois, Estrela e Marítimo, trazem lembranças do tempo em que o futebol era tudo para nós, miúdos dos subúrbios a decorar nomes completos, lugares e datas de nascimento e a imitar o que víamos nos resumos do domingo à noite. Mesmo que a realidade seja outra e o passado não se possa recuperar, o Estrela tricolor será sempre o clube de Hubart, Duílio, Gaúcho, Birame ou Pedro Barny e o Marítimo é Ewerton, Bruno, Briguel ou Mitchell van der Gaag. É uma pena que não coincidam no campeonato principal, mas o que foi não volta a ser.