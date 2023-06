O paraíso amaldiçoado do Jamor

Os números valem o que valem. E valem muito. Veja-se o Benfica e o 38. Para o ano os adeptos já pedem o 39. E o filho de Roger Schmidt descaiu-se e confessou que o desejo do pai é levar o Benfica ao 40. São números, senhor, são números, mas dão um certo conforto de alma. Um conforto proporcionalmente inverso ao desgosto de olhar para os números da Taça de Portugal. Nas últimas trinta edições, o Benfica, recordista de títulos na prova, tem três vitórias, tantas quanto o Porto nas últimas quatro temporadas. No mesmo período, o da últimas três décadas, o Sporting tem o dobro de taças do Benfica. Desde 1987, ano em que completou um raro hat-trick, o Benfica não voltou a vencer no Jamor duas vezes seguidas.