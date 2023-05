A nota artística do tripontismo de Benfica e FC Porto

Há, neste momento, no campeonato português, entre as que lutam pelo primeiro lugar, uma equipa a jogar futebol. As outras duas praticam um desporto com algumas semelhanças com o futebol, mas menos alegre, espontâneo, vivaz. É um desporto de nervos e atrito, de paragens e polémicas, de vitórias magérrimas e suspiros de alívio. Em suma, o que Porto e Benfica praticam é uma chatice, o equivalente futebolístico a roer unhas e a puxar o cabelo em desespero. Já nem os adeptos se atrevem a pedir mais que os três pontos. Ganhar por meio a zero está bom, por uma unha negra, por um milímetro.