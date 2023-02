Aursnes, o anti-homem do jogo, o exibicionista discreto

Não sei se repararam no ar de Fredrik Aursnes após lhe ter sido atribuído o galardão de homem do jogo contra o Club Brugge. Era qualquer coisa entre o “não sei como é que isto me aconteceu” e o “preferia que isto não me tivesse acontecido”. Aursnes é aquele tipo de jogador discreto e eficiente em que ninguém repara até que alguém repara. Depois de alguém reparar torna-se impossível tirar os olhos dele e não apreciar a eficiência e a discrição do seu futebol de muita técnica e poucos malabarismos