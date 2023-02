Quando, finalmente, chegou o dia do skate, o skater esqueceu-se da tábua num restaurante

Depois do dia de viagem de ontem, da montanha até Istambul, finalmente chegou o meu dia, o dia de skate! Começou bem, estávamos prontos para sair de casa e de repente... onde está o skate? Nem sinal dele. Tivemos que fazer um back tracking à noite anterior, em que houve uma cervejinha a mais e apercebemo-nos que ficou num restaurante de kebab onde fomos antes de ir para casa.

Já com pensamentos de ter que comprar material novo, fomos ao restaurante ver se havia a hipótese de o terem guardado. Sorte das sortes, estava lá. Cheio de manchas de gordura, mas estava.

A partir daí fomos filmar a uma praça junto ao mar, por onde tínhamos passado no dia anterior. Lá saíram umas manobras, um bocado a custo, pois de manhãzinha e com 4.°C não é fácil meter as pernas a trabalhar.

1 / 2 Pedro Mestre 2 / 2 Pedro Mestre