Quando saltar com uma prancha de snowboard de telhados de casas a 2.640 metros de altitude é a tarefa do dia

Hoje foi produtivo.

Um dia clássico de sol e neve com condições certas para curtir, apesar da falta de algumas motos de neve, o que condicionou as subidas à montanha. Por isso, só o Ricardo e os guias é que subiram. Eu e o Jervis ficámos para trás.

Para nos entretermos, fomos dar à pá durante umas duas horas, a montar coisas para andar quando a equipa de media voltasse. Quando acabámos esse trabalho lá veio a cervejinha merecida ao sol enquanto esperávamos pelo resto.

1 / 5 Pedro Mestre 2 / 5 Pedro Mestre 3 / 5 Pedro Mestre 4 / 5 Pedro Mestre 5 / 5 Pedro Mestre

Fast foward para a tarde, o Ricardo voltou a subir e eu fui andar para um dos sítios que já tínhamos montado. Lá saíram umas manobras no primeiro spot, com muito tempo a subir a montanha a pé, o que a 2.640 metros de altitude e com neve que às vezes nos enterrávamos até à cintura, não foi fácil.

Ainda deu tempo antes da luz se ir para ir ao segundo, o que também funcionou, por isso foi um belo dia. Neste momento, estou feito em pedaços e vou dormir.