O doloroso regresso de Guedes à pátria

Era melhor que Julen Lopetegui gostasse de Gonçalo Guedes, que o quisesse feliz e ao seu lado no clima ameno de Wolverhampton, que tivesse um plano para o recuperar porque este regresso do jogador ao Benfica é um doloroso lembrete de tudo o que poderia ter sido. Para cúmulo, o rapaz entra depois de um único treino com a equipa e marca um golo que tanto nos faz saltar da cadeira como nos prega de novo ao sofá a perguntar a todos os santinhos: “Afinal, para que é que serve Julian Draxler?”