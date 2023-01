A memória dura uma semana

Na crónica que abre o seu último livro, o escritor espanhol Javier Marías, ferrenho do Real Madrid falecido há poucos meses, refletia sobre a futebolização da sociedade, o desejo permanente de ganhar, ganhar e ganhar que é próprio do futebol e que, dizia ele, contagiou o resto da sociedade. Dava como exemplo o seu clube ao qual, depois de quatro Champions em cinco épocas, bastou uma temporada tíbia para que os adeptos apupassem jogadores, técnicos e dirigentes. Marías punha-se na pele do futebolista, imaginando-se a viver com uma espada sobre a cabeça: “Domingo marquei três golos, mas se hoje não marco nenhum, esses três não servirão de nada e serei vaiado.”