Um árbitro, um treinador, um jogador e um jornalista sentam-se à mesa para falar de tempo útil de jogo

Imaginem esta fantasia:



- Um árbitro internacional, um treinador conceituado, um jogador profissional (que deixou recentemente os relvados) e um jornalista sentados à mesma mesa, a falarem sobre o jogo. A trocarem ideias sobre o contributo que cada um pode dar no sentido de o tornar mais justo e valorizado. Parece mentira, não parece?



A verdade é que aconteceu mesmo, na Cidade do Futebol, sede da FPF.



A iniciativa, uma das muitas inseridas no evento "Football Talks", contou com a presença de Luís Godinho (árbitro FIFA), Rui Vitória (selecionador do Egito), Tarantini (ex-jogador do Rio Ave, agora dirigente do Famalicão) e João Cartaxana (Diretor de Conteúdos do Canal 11). A moderação ficou a cargo do Miguel Prates (Sport TV).



O desafio era ouvir a opinião de quem está em campo, de quem protagoniza o jogo: os seus intervenientes diretos, os seus maiores atores. Quem melhor para falar sobre o que se passa lá dentro?



O tema de fundo? O do tempo útil de jogo e a forma como o contributo de árbitros, técnicos e jogadores pode melhorar os seus números, em prol de um futebol mais atrativo.



Foram muitas as ideias deixadas no ar, que ilustraram bem a perspetiva de cada um sobre o problema e, mais importante, sobre as soluções que se podem adotar para o erradicar.



É certo e sabido que, em épocas anteriores, a Primeira Liga portuguesa tem andado na cauda do pelotão no que diz respeito a faltas assinaladas e ao tempo que a bola efetivamente rola. Porquê?



Rui Vitória referiu que, quando a tolerância dos árbitros é menor, quando são mais implacáveis a "atacar" perdas de tempo, as equipas percebem a mensagem e tendem a adotar conduta mais profissional. Se não o fizerem por respeito, farão pelo "receio" da sanção, sempre penalizadora em termos individuais e coletivos.



Para o treinador, "a questão de haver mais tempo útil de jogo, mais bola a rolar, faz todo o sentido mas obriga as equipas a alterações táticas, sobretudo ao nível da intensidade e compromisso no jogo: quando o jogo pára menos, a exigência para correr é maior. É preciso que todos estejam disponíveis para oferecer mais entrega, foco e atitude. Além disso, ninguém quer ficar associado à 'vergonha' de fazer parte de uma equipa que pratica antijogo. Essa é uma publicidade negativa, que quanto mais exposta, mais obriga os clubes a evitá-la".



Faz sentido.



Já Tarantini referiu que os jogadores têm obrigação de tratar bem o jogo que jogam. De o respeitar:



"Nenhum atleta gosta de um treinador que privilegie táticas antidesportivas. Todos preferem jogar em equipas que jogam um futebol positivo. Claro que há momentos em que o resultado quase obriga à adopção de expedientes menores, mas isso deve ser sempre a exceção e não a regra".



O internacional Luís Godinho começou por afirmar que os árbitros têm um "guião" para seguir e que esse passa por tentar imprimir mais dinâmica ao jogo, não assinalando "contactos menores" e pressionando os jogadores para a adopção de práticas éticas. Referiu que "às vezes, é difícil aplicar a vantagem porque alguns jogadores são os primeiros a caírem, a ficarem no solo e a não quererem continuar a jogada".



Acrescentou que "culturalmente há uma propensão para a queda fácil, para o grito e para o conflito", que não ajuda nada a evitar paragens prolongadas.



E tem razão.

Mas na minha perspetiva, essa constatação não invalida que os árbitros não assumam mais riscos (desde que com coerência, ou seja, todos e em todos os jogos), atuando de forma menos defensiva.

É preciso coragem, eu sei, mas em termos qualitativos, essa é muitas vezes uma das características pessoais que separa o bom do excelente.



Em suma, foi uma conversa fantástica e boa de assistir, mas infelizmente muito rara na nossa praça. A pergunta é... porquê?