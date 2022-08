O autocarro amarelo do Arouca contra o atrevimento do alemão

Durante uma semana (para ser mais exato, durante três dias) só ouvi falar nos transportes coletivos de Arouca. Quer dizer, desconheço se Arouca tem transportes coletivos, mas toda a gente falava num autocarro, presumo que amarelo, que viria pela A1 e estacionaria insolentemente na relva do estádio da Luz e daria uma lição tático-tuga a um alemão recém-chegado a estas praias onde o tempo útil de jogo vem morrer.

“Olha-me este Fritz, aqui armado em esperto. Deixa-o apanhar o autocarro do Arouca que vai ver como elas mordem”, era assim, mais ou menos, que diziam. Porque uma coisa são os holandeses com aquele futebol liberalíssimo, a tradução futebolística das relações abertas em que não há posse, nem ciúmes, nem preocupações defensivas, um futebol de gente evoluída, poupada mas não avarenta, ou os dinamarqueses que por cá arribaram e assim que sentiram as temperaturas ibéricas derreteram como manteiga ao sol.