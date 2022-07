Pizzi e a grande limpeza de verão

É quase certo, e não apenas provável, que nestes últimos quatro anos a minha pena se tenha inclinado para a explicação do fenómeno Pizzi ao qual volto, com moderado alívio, no momento em que as amarras que o prendiam ao Benfica se soltaram e o jogador rumou para as Arábias onde, mesmo que não se encontrem as setenta virgens que a uns estão prometidas, há ouro com fartura para compensar o exílio e as elevadas temperaturas.

E se faço este preâmbulo é para declarar que não olhei para trás para confirmar o que disse e o que não disse sobre Pizzi com receio de cair em contradição. Cair em contradição seria mesmo a melhor homenagem que poderia prestar a Pizzi que viveu estas oito temporadas no Benfica entre louvores e lamentos, entre aplausos e apupos, entre a glória e a ignomínia.

Às vezes parecia um dos melhores do mundo, um jogador que ninguém percebia como é que ainda estava no campeonato português, e na jogada ou na jornada seguinte era o próprio Pizzi que se encarregava de mostrar porque é que os tubarões que vinham pescar nas nossas águas levavam os outros e por ele nem um peixinho de aquário se interessava. Ora se falava numa conspiração anti-benfiquista para o manter arredado da seleção, ora se tornava difícil acreditar que aquele jogador tivesse lugar no plantel do Benfica.

Depois de tantos altos e baixos, até no decorrer de um jogo, em que Pizzi tanto era o patrão como o funcionário desleixado, vendo que nem o Benfica o largava nem nenhum outro clube lhe pegava, julguei honestamente que, em caso de ataque nuclear ao Seixal, apenas Pizzi sobrevivesse, possivelmente acompanhado de André Almeida. Não como uma instituição dentro da instituição, mas como uma peça de mobília velha que não queremos na sala principal mas também receamos, por um misto de gratidão com pensamentos supersticiosos, deitar fora.

Sem saber se temos uma ligação sentimental com elas ou se apenas nos habituámos à sua presença, o destino destas peças costuma ser o de uma arrecadação, afastadas do convívio diário mas suficientemente perto para que, de vez em quando, as contemplemos e recordemos os tempos em que rebrilhavam de novidade e esperança. É que há uma coisa que ninguém pode tirar a Pizzi: o mérito de ter sido peça fundamental no único Benfica verdadeiramente hegemónico dos últimos quarenta anos, um Benfica que jogava mais que os outros e que ganhava muito mais que os outros.

Talvez o problema tenha sido o de a relação se ter prolongado para lá do que devia. Mas não é isso que estraga tantas coisas boas? Muitas vezes só nos apercebemos do momento certo para a separação muito depois de ele ter passado. Porém, seria muito injusto que uma separação tardia lançasse sobre toda a história um manto de ressentimento e azedume. Não, Pizzi nunca foi Zidane (nem Zidane foi sempre Zidane) nem sequer um dos nomes maiores da história do Benfica, mas vê-lo sair numa grande limpeza de verão, como uma cómoda incómoda, uma secretária cujos riscos no tampo só trazem más memórias, um casaco de forro comido pelas traças, destila umas gotinhas de fel numa sensação geral de alívio.