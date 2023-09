A prudência ainda está no meio de nós (e o pé afinado de Bruno Fernandes também)

A cantilena dos três centrais caiu em Bratislava, o que para muito boa gente pressupunha uma bela notícia. Mas a seleção fez talvez a pior exibição nesta caminhada rumo ao Euro 2024. A bola torcia quase sempre o nariz às botas dos homens que falavam português. Não havia fluidez. Verificavam-se distâncias hediondas entre jogadores. A bola mastigava a relva como se tivesse dúvidas. Os homens de branco reconheceram as dificuldades a meio da primeira parte, quando Bruno Fernandes, Rúben Dias, Vitinha e Bernardo Silva se juntaram a debater o dramático estado das coisas.

Os centrais, Dias e António Silva, não inventaram passes que ferem o rival, estranhamente executaram um plano apático. João Palhinha, que recuava e era assombrado por uma boa e intensa pressão adversária, mostrou aqui e ali algum desconforto nas saídas de bola, um nervosismo que se alastrou a Diogo Costa. João Cancelo, o lateral pela esquerda, jogava por dentro, armando-se em armador de jogo, um papel que já desempenhara perto de Guardiola. A ideia talvez fosse atalhar caminho e deixar um imenso espaço para Rafael Leão atacar o lateral, choveria uma e outra vez um 1x1 avassalador. Mas não foi assim. Vitinha e Bernardo demoraram a baixar para pegar no jogo perante tantas debilidades. Bruno Fernandes, o senhor que esta noite celebrava o 29.º aniversário, ia tolerando o anonimato. Tal como Cristiano Ronaldo, que tocou apenas 10 vezes na bola nos primeiros 45 minutos.

Sem bola, Vitinha aproximou-se do capitão da seleção portuguesa, numa espécie de 4-4-2 que queria morder mas que não soube morder. Havia fissuras. O mérito era de muitos, mas sobretudo do guarda-redes eslovaco, Martin Dúbravka. Milan Skriniar liderava a equipa. Stanislav Lobotka, um dos homens que ofereceu às gentes de Nápoles a fragrância gloriosa do scudetto, ia ajudando a maquinaria coletiva, uma equipa que não se limitava a correr com uma voracidade admirável. Não poucas vezes os portugueses tiveram problemas perante as aventuras de Lukás Haraslín, Róbert Polievka, Ivan Schranz e Juraj Kucka. Os de azul pareciam estar a outro ritmo.

A bola não descansava com gosto nos pés dos portugueses, parecia até incomodada perante tal desencanto lusitano. A pouca qualidade da seleção de Roberto Martínez, mesmo depois de tantos jogos desinteressantes durante a era Fernando Santos, não deixava de ser surpreendente. Obviamente, os homens que estão do outro lado também jogam e não escorria qualquer pingo de vulgaridade.

Bruno Fernandes, depois de um erro da defesa eslovaca, ameaçou finalmente a baliza da casa. Rafael Leão começava a soltar as pernas e galgava de uma forma irresistível, ainda que depois falhasse sempre qualquer coisa. Insistia-se no jogo longo, quase sempre inútil ou ineficaz. Quando os jogos estão assim, encaixados e em que o passe não resolve problemas, definitivamente fazem falta jogadores como Matheus Nunes, futebolistas com capacidade para correr e queimar linhas sem problemas de consciência, para desmontar o esqueleto estrangeiro.

Sebastian Frej/MB Media

Um minuto depois de a Eslováquia fazer tilintar um poste de Diogo Costa, Bruno Fernandes, imbuído num valente espírito heróico e quase inesperado, arrancou pela direita, penetrou na grande área e disparou para um belo golo. Parabéns a você, nesta data querida, senhor. De acordo com o “Zerozero", o médio criativo do Manchester United fez sete golos e cinco assistências nos últimos 10 jogos pela seleção, dando sequência assim a uma boa prestação no Campeonato do Mundo.

A segunda parte não trouxe nada de bom. O desconforto regressou com mais força. E até cheirou a empate: depois de um passe sublime e venenoso de Duda, Schranz esteve perto de fazer mossa na baliza de Costa.

Quando o interruptor de Portugal estava desalmadamente pendurado para baixo, uma história que porventura poderá levar Martínez a regressar à fórmula anterior, Cristiano Ronaldo teve o sossego na ponta da bota. O passe, ou simulação, foi de Vitinha. Majestoso. O número 7 precipitou-se, fez o movimento antes de a bola lhe chegar, um desacordo entre as partes inédito. Magoado com aquele desfecho, lançou-se para a bola no chão, atingindo imprudentemente o guarda-redes da Eslováquia. Cartão amarelo: Cristiano, que aqui e ali, individualista, pediu ao corpo o que ele já não pode dar, está fora do jogo com Luxemburgo, no Algarve, na segunda-feira.

Com Otávio, Pedro Neto e Nélson Semedo em campo nada mudou, mas regressou-se àquela espécie de linha de cinco. A prudência (tão imprudente com tanto talento à disposição) como forma de viver, aí estamos nós outra vez. O jogo ia-se partindo, o que também era embasbacante. Em campo estava já também Róbert Bozeník, o bomber em estado de graça do Boavista, que encontrou em Rúben Dias e António Silva apesar de tudo uma barreira insuperável.

O apito final trouxe alívio e uma certeza: este é o melhor arranque da história dos apuramentos de Portugal, que somou a quinta vitória em cinco jogos, com 15 golos marcados e zero sofridos. A exibição foi preocupante, mas os dias maus tocam a todos. Resta saber se este desânimo coletivo vai estimular no treinador a procura e a descoberta pela harmonia das peças ou se, numa versão que conhecemos de ginjeira, a prioridade será a cautela e o travão de mão.