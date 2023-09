A magia de Cristo gela um FC Porto cheio de dúvidas na palavra de Conceição

Um jogo de futebol já não tem 90 minutos. Deixemos para outros momentos a discussão sobre as virtudes e fragilidades da nova política e constatemos a realidade. Há mais um encontro dentro do encontro, um prolongamento inserido em partidas de campeonato, um desfile de minutos de compensação.

Voltou a ser assim no Dragão, talvez com mais intensidade do que nunca na I Liga 2023/24. Quando, aos 83', Cristo González demonstrou o talento que o fez jogar na equipa principal do Real Madrid e deu vantagem para o Arouca, todos sabiam que faltavam muito mais do que 7 minutos para o final. Houve tempo para um penálti assinalado, chamadas telefónicas, um penálti revertido, outro penálti assinalado, que foi defendido, mais um golo, drama prolongado no tempo.

Contas feitas, 1-1 e mais uma prova da nuvem de incertezas que se adensa sobre o FC Porto. Da derrota na Supertaça até aqui passou menos de um mês, com os triunfos suados frente a Moreirense, Farense e Rio Ave a culminarem no primeiro tropeção do campeonato, que chega com uma sensação de inevitabilidade perante o que foi o passado recente.

Desta vez não houve um Marcano salvador, mas sim um desafio confuso, com um desenlace cheio de peripécias, interminável. Já sabemos que o FC Porto 2023/24 navega, em parte, em águas agitadas: com Sérgio Conceição na bancada, mudo nas declarações à imprensa, órfão de Otávio, com Taremi mas sem o melhor rendimento do iraniano, com reforços que vão entrando, com dúvidas na defesa.

O golo de Evanilson aos 90+19 evitou uma derrota caseira, mas não a escorregadela. O FC Porto tem duas semanas de paragem para reencontrar a vestimenta competitiva que sempre teve com Conceição.

FERNANDO VELUDO/Lusa

Para o FC Porto, este jogo era uma espécie de primeiro dia do resto da temporada. O primeiro encontro depois do fecho do mercado, depois do agosto em que Otávio saiu e Taremi também esteve quase a dizer adeus, em que chegou um projeto de meio-campo novo e, entre a derrota da Supertaça e os triunfos apertados nas três jornadas inaugurais, tantas dúvidas têm sido erguidas à volta dos dragões.

Mas, em continuidade com o passado recente, o primeiro tempo foi de ansiedades e hesitações, com uma equipa que ainda não parece saber bem que terrenos pisar ou que formas assumir. Perante um FC Porto que demorou 35 minutos a criar perigo, foi o talento do Arouca a destacar-se.

Na frente de ataque de Daniel Ramos moram Mujica, Cristo e Jason, um trio composto por dois canários e um galego que acrescentam técnica e qualidade à classe média da I Liga. Mujica recebe em apoio e olha para a baliza, Jason flutua da direita para o meio, Cristo é um turbilhão de contundência e agressividade.

Aos 33', Jason deu para Cristo de trivela. Superado Fábio Cardoso, foi Diogo Costa a evitar o 1-0. O melhor estaria para vir.

Na parte final do primeiro tempo, o encontro entrou na zona Toni Martínez. Cruzamento, finalização. O espanhol tocou 10 vezes na bola e registou quatro disparos. No entanto, desta vez não foi eficaz, com um cabeceamento na trave e uma finalização desviada em excelente posição.

FERNANDO VELUDO/Lusa

Insatisfeito com o que via a partir das bancadas, Sérgio Conceição, através do seu fiel Vítor Bruno, alterou a equipa ao intervalo. Entraram Evanilson, que não jogava desde a final da Taça da época passada, e Varela, em estreia no clube. Saíram Martínez e Eustáquio, desenhando-se o tal novo meio-campo: Varela e Nico González.

Aos 56', voltou-se a ver a versão atual de Taremi. O iraniano resume este FC Porto, cabisbaixo, longe do passado recente, com questões onde não há muito tempo tudo eram respostas claras. Servido por Wendell, falhou escandalosamente à frente da baliza.

Com o passar dos minutos, o Arouca foi-se encolhendo cada vez mais. Gonçalo Borges entrou e rapidamente mostrou os argumentos que o fazem um dos agitadores deste arranque de I Liga. Velocidade, drible, cruzamentos. Com Fran Navarro a juntar-se a Taremi e Evanilson, a área do FC Porto era uma área de elevada densidade populacional.



Quality Sport Images/Getty

Onde o FC Porto era inspiração, Cristo González era arte. Para que o Arouca respirasse, o espanhol recebia, aguentava, deixava pinceladas de craque. A maior delas todas aos 83', quando se desfez de dois rivais e atirou para o 1-0.

O Dragão ficou ainda mais apreensivo. O delicado Iván Jaime juntou-se às estreias, mas o FC Porto continuava a forçar pela direita, através dos cruzamentos de Gonçalo Borges. De um lance vindo do extremo chegou o penálti que seria defendido por Arruabarrena, especialista reconhecido, aos 105'.

Ainda haveria tempo para mais no prolongamento do final de tarde. Na insistência, chegou o 1-1, pelo regressado Evanilson. Golo confuso para fechar um desfecho confuso de um FC Porto confuso. Com dúvidas e incertezas, ainda que apto para ir resgatando pontos nestes descontos intermináveis.