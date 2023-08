Marcano, o goleador estranhamente familiar que suaviza as dúvidas do verão do FC Porto

Agosto não tem sido um mês querido para o FC Porto de Sérgio Conceição. Da derrota na Supertaça às incertezas do mercado, que já levou Otávio e mantém Taremi na incógnita, as semanas não estão a ser fáceis para os dragões do técnico que se mantém em silêncio.

Contra o Rio Ave, há exatamente um ano, a 28 de agosto de 2022, o FC Porto perdeu por 3-1, fazendo uma das piores primeiras partes da era Conceição. No regresso ao local do crime, o guião esteve quase a ser parecido, com uma exibição pobre, cinzenta, como se houvesse enormes pontos de interrogação em cima do coletivo.

Onde está Otávio? Ah, foi-se embora. Onde está Taremi? Está ali, mas será que vai ficar? Como se reestrutura o meio-campo? Nico González já mostra qualidade no meio, Varela ainda é suplente, mas quem faz de Uribe? Os dragões arrastaram perguntas de difícil resposta no curto prazo, particularmente até que a janela para comprar e vender futebolistas termine.

No meio disto, há jogos para ganhar. E, talvez em contra-ciclo com tanta dificuldade, os três da I Liga que já foram disputados foram todos vencidos. Sempre sofrendo, sempre ganhando, pela segunda jornada seguida com Iván Marcano como herói.

O espanhol de Santander, o mais goleador defesa da história azul e branca, tornou-se especialista em ir à área oposta resolver problemas. Há algo de estranho e incomum em vermos um central decidir partidas, mas no caso de Marcano essa estranheza é familiar, porque 30 festejos com a camisola do FC Porto tornam-no em herói de créditos firmados. Aos 94', três minutos depois do empate de Galeno, o canhoto lá foi resgatar os três pontos, como diante do Farense, num exercício de instinto e fé assinaláveis.

JOSÉ COELHO/Lusa

Com o vento a fazer-se de convidado, como tantas vezes em Vila do Conde, o Rio Ave, impedido de inscrever novos jogadores por castigo da FIFA, fez das rotinas e do hábito as suas virtudes. Plenamente identificada com o processo de Luís Freire, a equipa da casa tentou sair com critério, procurando ferir o FC Porto ora por via da pressão alta, ora através de ataques rápidos. Logo aos 9’, após roubo em zona subida de Amine, João Graça protagonizou a única ameaça a Diogo Costa no primeiro tempo, mas o remate do médio foi ao lado.

A primeira parte teve em agressividade e contundência nos duelos o que faltou em lances de baliza. Não houve qualquer tiro enquadrado com as balizas na etapa inicial, só surgindo a primeira defesa de um dos guarda-redes aos 75’ — Magrão evitou o golo de Namaso, quando os verde e brancos já estavam a vencer .

O FC Porto teve um golo anulado a Taremi, aos 12’, por fora de jogo, mas a melhor ocasião para o 1-0 esteve nos pés de Pepê. Após lance de Galeno pela esquerda, o brasileiro atirou por cima em grande posição.

Como uma rajada de vento vigorosa e ruidosa, mas sem direção ou intenções claras: assim passaram os primeiros 45’. Ainda não foi desta que, em 2023/24, o FC Porto conseguiu ir para o descanso a vencer.





MIGUEL RIOPA/Getty

Rapidamente o cenário de igualdade tornou-se em desvantagem para os visitantes. Após remate do agitador Fábio Ronaldo, Guga acertou no poste e, na continuação do lance, Galeno cometeu penálti sobre Boateng. Na transformação do castigo máximo, Costinha fez o 1-0.

O FC Porto, em desvantagem, entrou em minutos confusos e pouco esclarecidos. Entraram Namaso e Wendell, mas o lateral pareceu um corpo estranho no desafio, tendo um livre disparatado e um corte com a mão sido as suas primeiras intervenções no encontro.

Mas a dúvida maior do verão do FC Porto é, neste momento, Taremi. O avançado, outrora atacante capaz de tudo — criar e finalizar, assistir e marcar, descer no terreno e chegar à baliza, ser arco e também flecha —, é hoje uma presença estranho em campo, apática, longe do centro das decisões. Ecos do mercado ou não, a verdade é que seria substituído aos 78'.

JOSÉ COELHO/Getty

O Rio Ave, limitado nas opções, sentiu a queda de qualidade quando teve de ir ao banco. Ainda assim, do outro lado esteve longe de haver um enorme assédio à baliza de Magrão. O FC Porto sai de Vila do Conde apenas com quatro remates feitos na direção da baliza do adversário.

Para os minutos finais, Sérgio Conceição, através do seu fiel adjunto Vítor Bruno, foi com Navarro e Namaso como pontas-de-lança, servidos por Galeno e Gonçalo Borges a partir das alas, arrancado Pepê como lateral-direito. E, sem muito brilhantismo ou lucidez, lá veio a reviravolta.

No meio das incógnitas e de alguma apatia do presente do FC Porto, Gonçalo Borges é um farol de entusiasmo e repentismo, de agressividade e drible. Assistiu Marcano para o golo da vitória contra o Farense, ganhou o penálti que Galeno transformaria no 1-1 aos 91'.

Ainda com longos minutos de descontos pela frente, o FC Porto acreditou no triunfo. Aos 94', André Franco teve espaço na direita da área. No coração da zona decisiva, apareceu para o golo do triunfo o espanhol que se tornou habitual no papel do herói improvável, o especialista em surpreender que transformou essa pele invulgar numa rotina. Marcano voltou a ganhar o jogo para o FC Porto, mas não apaga as incógnitas do ano sete do projeto de Sérgio Conceição.