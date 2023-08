O FC Porto sofre com um lateral improvisado, mas também pode sorrir por causa dele

Por mais lisonjeiros e suntuosos que sejam os elogios de Sérgio Conceição às valias de Pepê quando amarrado, amordaçado até, como lateral direito, libertar o brasileiro dessa posição e deixá-lo ir, livre e sem tantas preocupações defensivas, era motivo para a equipa do FC Porto exultar. E não apenas devido ao Eduardo Gabriel Aquino a quem colaram uma alcunha. Avançando no campo, era sinal de que a equipa recebia de volta João Mário, o já aprontado lateral de maior fiabilidade de um plantel que tem fome de mais gente para essa função, ganhando um ouro nesse lado do seu ataque.

No apertado e pequeno relvado em Moreira de Cónegos, iluminado pelos saudosos raios de sol de um futebol a ser jogado à tarde, os dragões quiseram congeminar artimanhas pela direita. Um deambulante Otávio, também ele regressado ao papel de intervir à vontade onde a jogada estiver, aproximava-se de Pepê e João Mário para combinar e fazerem a equipa avançar por essa faixa, mas um, dois, três e quatro passes, no máximo, durava as jogadas do FC Porto na primeira parte. As jogadas tentavam-se, o usufruto era pouco.

Libertado Pepê para agitar as coisas no ataque, era toda uma equipa portista agora amordaçada por quem a recebia. Retornado à primeira divisão como campeão da segunda, o Moreirense organizava-se junto à sua área, fechando-se num bloco bastante baixo para se nutrir um dois-em-um: tirar ao FC Porto o espaço nas costas da defesa de que tanto gosta e cerrar fileiras ao centro, impedindo que o lançador Otávio conseguisse encontrar Taremi ou lateral-de-recurso-livre-para-ser-atacante entre linhas. Muito raramente houve uma receção nesses meandros.

Só com cruzamentos tirados perto da linha lateral lograva ameaçar, sendo este verbo um elogio. Galeno pontapeou uma dessas bolas na área, sem jeito, noutra foi Taremi a atirar-se, de carrinho, a uma solicitação de Pepê, que depois remataria da quina da área para a bola nem perto da baliza voar. Sem ver o interior da área, tentava-se viajar até à baliza sem escalas. Enquanto isso, o Moreirense apostado em esperar por transições rápidas ia tendo umas quantas com Igor Camacho (rematou), André Luís (foi desarmado com classe com Marcano, quase na pequena área) e Kodisang (cujas corridas eram anuladas perto da área pelo dominador defesa espanhol).

Num chutão do guarda-redes Kewin Silva, vindo de uma falta batida perto da sua área, a cabeça de André Luiz desviou a bola e Kodisang zarpou área dentro com essa sobra. O remate não acertou na baliza, mas deu no maior susto em 45 minutos nos quais o FC Porto deixou-se ir na incapacidade em desmontar, ou furar, o bloco do Moreirense. Não arranjando forma de mover adversários pelo passe, por jogadas ou através de combinações rápidas, Sérgio Conceição - ou um passarinho que contou a outro passarinho o que dizer no intercomunicador da equipa técnica - trocou João Mário por Toni Martínez.

Com dois avançados, os dragões fixavam uma referência nos centrais adversários e previsivelmente encostaria Pepê de novo atrás, mas nem por isso. O brasileiro era para ser um lateral projetado sem medos na ala, sendo um extremo durante a posse de bola para a equipa continuar com dois jogadores esticados na largura do campo. Pelo posicionamento, tentavam forçar espaços na organização do Moreirense onde Taremi e Otávio pudessem aparecer, ao centro.

Mas, numa transição do Moreirense por dentro de uns dragões esburacados, já bastante lançados para a frente, os anfitriões foram à linha de fundo, pararam, passar a bola à entrada da área para aí cruzarem rumo ao segundo poste - mexendo com os ajustes da linha defensivo e dos apoios dos jogadores. E Frimpong, antecipando-se a Pepê, tocar o golo com o joelho (51’) nas barbas do lateral improvisado.

Haveria sempre, depois, de ser um FC Porto faminto atrás do resultado, acumulando jogadores à frente da bola e apetrechado a área com corpos. As fintas velozes de Galeno, à esquerda, apareciam pouco e era mais o irrequieto Pepê a tentar algo diferente e a aquecer as mãos do guarda-redes (66’). Já entrara Romário Baró para desencantar últimos passes e deixar o meio-campo para Eustáquio, o tino e o nexo entre tentativas nem por isso surgiram com abundância e só na ressaca de um canto apareceu a improvável improbabilidade de ser Fábio Cardoso, o defesa central, a pincelar uma jogada com a classe que até então faltara: de primeira, tocou com o exterior do pé direito a bola vinda de Baró para isolar Toni Martínez nas suas costas.

O empate do espanhol (67’) assentou os dragões no jogo. Com Eustáquio na base do meio-campo, a equipa gerava maior velocidade na circulação de bola e do pé do luso-canadiano saiu o passe que lançou Pepê pela direita, desequilibrando o Moreirense. Acorrendo com esforço à jogada, Frimpong só evitou uma tabela do brasileiro com Otávio ao cortar a bola para a entrada da própria área, onde Wendell esperava por uma sobra. Recolhido o corte atabalhoado, o lateral passou à baliza (74’) para o 1-2. Com uns já sem pressa e os outros sem pernas para se apressarem, o ritmo do jogo amoleceu. A estampa de Nico González entraria para ajudar Eustáquio.

Aqui e ali, com Pepê a projetar-se como um extremo - disse quem lá estava, da “Sport TV”, que Sérgio Conceição lhe gritou da bancada para o continuar a fazer -, ainda se viram tabelas e toca-e-vai com Otávio, eles repetentes numa ligação que é frutuosa. Um segundo cartão amarelo para Wendell (90’+2) foi a única peripécia de assinalar na partida que mostrou como um improviso à direita tem duas faces: o seu treinador de clube convocá-lo-ia para a seleção do Brasil como lateral, mas Pepê, por mais diligente cumpridor que seja na posição, oferece o melhor que tem nos últimos 30 metros, aberto na ala ou a espreitar dentro do bloco adversário. Se for à direita da defesa, poderá sofrer como aconteceu em Moreira de Cónegos.