Um passeio estival dos miúdos até à final do Euro sub-19

É como se nos tivesse sido oferecida uma panaceia agradável, depois do futebol fúnebre que vimos a seleção sub-21 jogar no Europeu na Geórgia. Esta rapaziada sub-19 vai emplacando vitória atrás de vitória, jogando aquele futebol de triangulações, que fareja os espaços, que caminha metros como equipa. E que sabe também matar nas transições, quando o adversário desespera, entregando-se todo perante um conjunto que não se perde em mudanças táticas, em trocas de sistemas.

A esmagadora vitória frente à Noruega, por 5-0, na estreia dos nórdicos nestas andanças, logo pela mão de um português, Luís Pimenta, foi um retrato fiel da capacidade coletiva e individual desta equipa, que chega à final do Europeu sub-19, a sexta para Portugal, sem tirar as pantufas, sem necessidade de jogar feio, direto, pelo resultado. Também é disto que se faz a aprendizagem e estes miúdos estão a beber do melhor hidromel.

O jogo descomplicou ainda mal as equipas se acostumavam ao relvado do estádio do Hibernians, nos arredores da mais exígua capital da União Europeia, Valletta. Exíguo de talento não é Portugal, que aos 4 minutos já se encontrava em vantagem: a Noruega falhou na tentativa de sair a jogar de trás e Magnus Ree, o guarda-redes, atrapalhou-se perante o pé malandro de Gustavo Sá, que colocou a bola na baliza. Hugo Félix, de penálti, confirmou o ímpeto português aos 17’, o terceiro golo em quatro jogos para o jogador do Benfica e pouco depois da meia-hora já a seleção de Joaquim Milheiro ameaçava a goleada, com Rodrigo Ribeiro a fazer o 3-0, com um desvio oportuno ao segundo poste, depois de uma bola ganha nas alturas por Gustavo Sá ter feito o favor de lhe cair aos pés.

Seb Daly - Sportsfile

Da Noruega viu-se pouco, a não ser uma pequena reação após o primeiro golo português, tentando construir pacientemente a partir de trás - nota-se dedo nacional. Mas com o avolumar do resultado, a equipa nórdica pareceu mudar de estratégia, apostando mais na bola longa para as costas da defensiva de Portugal. Nada resultou.

Após o intervalo, Portugal esperou pacientemente que a Noruega se partisse, que oferecesse espaços, que deixasse o campo à sua mercê. Carlos Borges ameaçou de longe antes de Rodrigo Ribeiro (grande jogo) bisar, aos 64’, numa belíssima jogada coletiva da seleção nacional, pela esquerda, com João Vasconcelos, recém-entrado, a cruzar para o avançado do Sporting.

Borges, melhor jogador da Premier League 2 pelos miúdos do Manchester City, faria o seu golinho também, cinco minutos depois, com Rodrigo Ribeiro novamente na jogada: o atacante leonino recebeu uma bola longa de Hugo Félix, atraiu o único pobre norueguês que restava na área e na altura certa deu o passe para o colega, que só precisou de encostar.

Seb Daly - Sportsfile

Com o resultado mais que feito, com a sexta final no torneio garantida, Portugal continuou a mostrar pormenores de grande qualidade. Já perto dos descontos, um lance de envolvimento terminou com Rodrigo Ribeiro a deixar passar a bola pelo meio das pernas, para que Félix tivesse a oportunidade de marcar. O irmão de João talvez tivesse João Vasconcelos a seu lado em melhor posição, mas tentou o golo. Perdoa-se: há muito que o trabalho destes talentosos e bem trabalhados garotos estava feito.

Depois de 2003, 2014, 2017, 2018 e 2019, Portugal está de regresso à final do Euro sub-19, esperando agora o adversário que sairá da meia-final entre Espanha e Itália. Estes últimos, Portugal já derrotou na fase de grupos. Repetir 2018, em que brilharam Jota e Francisco Trincão, parece apenas um reconhecimento do bom futebol que esta equipa sabe jogar, provando que, mais vezes do que muitos querem acreditar, é bom mantermo-nos fiéis ao futebol que nos corre nas veias.