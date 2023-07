Um cheirinho do que Portugal sabe jogar não evitou o adeus aos sonhos do Europeu e dos Jogos Olímpicos

É a última imagem a que fica, a que mais conta, a que determina como seremos recordados? Talvez essa derradeira impressão seja a mais impactante, mas não apaga o que ficou para trás. Sobretudo quando o que já sucedeu foi determinante para o desfecho final.

A seleção de sub-21 foi eliminada nos quartos-de-final do Europeu, perdendo, por 1-0, contra Inglaterra, um resultado que significa, também, o fim da possibilidade de estar presente nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A conclusão de uma participação pouco feliz, que chegou aqui depois de uma fase de grupos atribulada, deu-se na sequência de uma eliminatória que teve uma primeira parte condizente com o que a equipa de Rui Jorge vinha mostrando e uma segunda totalmente oposta, mas que não chegou para deitar por terra os sonhos que se foram tentar buscar à Geórgia.

Como em todo o torneio, a etapa inicial de Portugal foi frouxa, triste, vendo os ingleses jogar e quase não reagindo. Depois, houve reação, numa demonstração do que esta equipa poderia fazer: dominar a partida, encostar o adversário atrás, ter personalidade e variabilidade, criar perigo, ditar as condições do embate e não tentar apenas condicionar o adversário.

Foi um cheirinho do que poderia ter sido este Europeu, uma amostra que, na verdade, deixa a interrogação do que aconteceu para que, durante três jogos e meio, as exibições tenham sido de um nível tão baixo. Pela terceira vez nos últimos quatro Europeus sub-21, Portugal não terminou entre os quatro melhores. Amesterdão 1928, Atlanta 1996, Atenas 2004 e Rio 2016 continuarão a ser as únicas prestações olímpicas do nosso futebol.

Alex Caparros - UEFA/Getty

Com o mesmo onze do embate contra a Bélgica, a primeira parte de Portugal deu sequência a muito do que foi esta competição para a equipa de Rui Jorge. Confusa na estrutura, perdida algures entre um 4-4-2 losango e o que poderia ser um 4-3-3, a seleção nacional foi dominada pelos ingleses, sem respostas para sair de um futebol apático e sofrível.

Só aos 13’, num remate de Pedro Neto defendido por James Trafford, Portugal criou perigo nos 45’ iniciais. De resto, Inglaterra foi superior, ameaçando o 1-0 por Curtis Jones e por Anthony Gordon.

A equipa orientada por Lee Carsley apresenta-se neste Europeu com um grupo cheio de jovens que já protagonizaram transferências milionárias: Gordon foi para o Newcastle por €45 milhões, Madueke para o Chelsea por €35 milhões, Gibbs-White para o Forest por €29 milhões. Mas, neste plantel, um dos mais dotados é o filho de um antigo campeão do mundo sub-20 por Portugal.

Angel Gomes, filho de Gil, passou, no Lille de Paulo Fonseca, de médio-ofensivo para construtor de jogo numa fase mais inicial, perfumando o futebol coletivo. Aos 34’, o ex-Boavista descobriu, de trivela, uma linha de passe nas costas da pressão portuguesa. A partir desse lance de Angel, Madueke serviu Gibbs-White e este assistiu Gordon, que fez o golo que decidiu os quartos-de-final.

Na frente de ataque portuguesa, Fábio Silva era a ilustração da confusão e desconforto que foi boa parte deste Europeu para Portugal. Perdido num papel entre a meia-esquerda e o centro do ataque, sem explorar as suas melhores qualidades técnicas, só tocou seis vezes na bola no primeiro tempo, depois de só o ter feito 19 vezes contra a Bélgica e 14 contra os Países Baixos.

Alex Caparros - UEFA/Getty

Ao intervalo, Samu Costa saiu, entrando Paulo Bernardo. E, subitamente, o nível do jogo português melhorou, como se estar a correr atrás do prejuízo espicaçasse a seleção para fazer o que não fizera anteriormente.

Com um 4-3-3 mais definido, os médios estiveram mais próximos, os alas receberam mais aberto, houve mais ritmo ofensivo. Pedro Neto assustou de livre, Francisco Conceição tentou forçar pela direita, mas sem êxito.

Do banco, Rui Jorge incentiva o ataque. Aos 73', veio a grande chance para o 1-1: após um cruzamento da esquerda, Henrique Araújo, recém-entrado, fez um grande gesto técnico, mas o seu cabeceamento foi à trave. Pouco depois, Paulo Bernardo também não conseguiu bater Trafford e Pedro Neto não finalizou da melhor forma após hesitação do guardião inglês.

Os melhores momentos da seleção no Europeu não trouxeram uma avalanche de perigo, mas encostaram uma das melhores equipas da prova à sua área e, mais do que isso, mostraram que havia outro futebol nesta equipa, mais a fazer do que tentar minimizar os adversários, uma postura que, na verdade, acabou por encolher o conjunto de Rui Jorge.

Os últimos minutos, de desespero, já tiveram muito coração e pouca cabeça. Portugal diz adeus ao único título europeu que ainda não ganhou e ao bilhete olímpico. 45 minutos a correr atrás do prejuízo não corrigiram três jogos e meio de sofrimento.