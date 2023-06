Depois de muitas dúvidas e hesitações, os sub-21 portugueses foram salpicados pela fortuna divina

Por breves segundos, dois miúdos foram filmados na bancada do Mikheil Meskhi, durante o intervalo do Portugal-Bélgica, numa altura em que os jogadores ainda arfavam no balneário. Tinham a camisola do Nápoles, o que denunciava a nacionalidade. Eram da casa, certamente admiradores de Kvicha Kvaratskhelia, o mago georgiano. Iam comendo pipocas e, por ter tanta coisa boa da infância, foi um bom boneco para a televisão.

Mas, lá em baixo, o açúcar quase nunca regou a relva. Se alguém falou àqueles rapazes sobre o que era a portugalidade em cima de um jardim com uma bola de futebol, não era bem aquilo. Os jovens aflitos portugueses bateram esta tarde a Bélgica, por 2-1, depois de um penálti caído do céu nos derradeiros minutos, o que permite a passagem à próxima fase do Europeu sub-21, pois os georgianos travaram os Países Baixos. Foi uma espécie de milagre.

Tudo está bem quando acaba bem? Nem por isso. Estranhamente, Portugal foi, ao longo dos três jogos do Grupo A, tudo e o seu oposto. Foi dominador e esteticamente interessante, mas inofensivo contra a Geórgia. Aí não duvidou que a bola era a melhor aliada. Os problemas vieram depois com Países Baixos. A falta de veneno no jogo de estreia levou a equipa a recuar, a apostar nos ataques rápidos e contra-ataques, o que hoje em dia já causa estranheza. Mudaram-se jogadores e características. Esta tarde, em Tbilisi, os bons sinais esfumaram-se rapidamente. Viram-se erros infantis, a gaveta das ideias estava quase vazia, alguém chamou a desoladora pressa, registou-se um exagero no recurso à bola longa, faltaram associações entre jogadores e sentiu-se pouco peso no ataque.

Intrigaram algumas decisões de Rui Jorge, o homem que obviamente está nos treinos e tem a informação completa sobre os jogadores. André Almeida, um dos melhores jogadores até ali da seleção, foi para o banco. Entrou finalmente Francisco Conceição, que no seu jeito Antony nem sempre consegue ser influente, mesmo que incomode e seja atrevido. Foi desfeito o losango em detrimento do manco 4-3-3.

A mais estranha das opções prendeu-se com o posicionamento de Fábio Silva e Pedro Neto. O primeiro fechou pela esquerda, movendo-se para o centro quando havia bola e Nuno Tavares, um lateral que sofre quando tem de começar as jogadas, prometia surgir; o segundo jogou por dentro (aqui e ali saiu beneficiado da liberdade), mas é claramente um jogador mais forte a partir de fora para dentro.

O jogo dos portugueses fluiu intermitentemente. A vontade, diga-se, nunca faltou. E a serenidade só chegou depois de um par de erros dos homens de vermelho, que quase permitiram o golo dos belgas logo no início do jogo. A primeira bola foi ao poste. A seguir e gigantemente, foi Celton Biai, o MVP desta jornada lusitana. Neto respondeu logo a seguir com um tiro e Maarten Vandevoordt defendeu.

Havia pouca gente nas bancadas a testemunhar o arranque nervoso de Portugal, que depois melhorou. Neto parecia o mais afinado. Numa jogada, cheio de ginga e coragem, tirou da frente Zeno Debast e Koni de Winter. O jogo ganhou interesse, pois ambas as equipas não davam bola ao calculismo exacerbado. Mas depois caiu, tudo caiu, o nível, o andamento, a beleza. Subiu, isso sim, a precipitação, essa maldita galgou metros até ao infinito. Os jovens futebolistas não estão imunes à pressão, convém lembrar. É bem mais simples estar sentado numa secretária a escrever sobre um jogo que não se jogou, sem perder uma gota de suor. Mas não é uma equipa confortável e as constantes mudanças do treinador dizem isso mesmo.

Biai ia salvando Portugal sempre que era convocado. A Geórgia marcou a poucos minutos do descanso, o que era do interesse de Portugal. Os Países Baixos empataram ainda antes do intervalo, deixando tudo na mesma. A trama adensava-se. A desinspiração e a falta de ligação entre os jogadores era nefasta para a confiança do grupo.

Como o futebol é uma modalidade maravilhosa, mete num canto as lógicas todas. Nuno Tavares, anónimo durante quase todo o jogo, tocou para Fábio Silva na esquerda. O avançado cruzou, a bola ressaltou na bota de um rival e voou para o coração da área. Aí apareceu João Neves, o miúdo que acabou a época em grande no Benfica: pé em cheio na bola, 1-0.

O selecionador português trocou então Francisco Conceição por Diego Moreira. Havia a sensação de que a seleção poderia recuar perigosamente, tal como fizera com os Países Baixos. O empate chegou nem 10 minutos depois, por Yorbe Vertessen. Foi um belo golo à número 9, um cabeceamento no primeiro poste. Esta Bélgica esteve melhor em vários momentos do jogo, nomeadamente na ligação entre jogadores da defesa, miolo e ataque, encontrando melhor os seus bons jogadores, como Largie Ramazani, Michel Balikwisha e principalmente Charles de Ketelaere, do AC Milan e que até esteve no Catar 2022.

Já com Henrique Araújo e André Almeida em campo, Portugal tentou forçar algo. Havia mais cruzamentos e bolas que tentavam encontrar o caos do que outra coisa. Diego Moreira atirou para as nuvens uma jogada que merecia mais. Antes, com uma perda de bola angustiante, o jovem canhoto já permitira a Vertessen sair isolado contra Biai, que voltou a ser o elemento mais importante da comitiva.

Com o empate a pairar na mente de toda a gente, afiavam-se os lamentos e as lições que ficariam de um jogo e de uma participação deste gabarito num Europeu. Mas a bola pingou na área da Bélgica e Debast atingiu Paulo Bernardo com um cotovelo: penálti. Tiago Dantas pegou na bola, respirou fundo e rematou para dentro da baliza de Vandevoordt, 2-1. Estavam decorridos 89 minutos.

Depois da timidez perante o apito final, a festa dos jogadores portugueses chegou quando se soube que a Geórgia travara mesmo os Países Baixos. Quem sabe, os miúdos das pipocas estivessem ali com uma missão especial. Portugal, com mais dúvidas do que certezas, segue assim o seu rumo, com mais esperança do que futebol para alcançar a sua quarta final da história. Mas, como já nos ensinou tantas vezes, o futebol é isto, não é como dizem? Com mais ou menos justiças, com mais ou menos arte, com mais ou menos milagres ou persistências divinas, tudo pode acontecer.