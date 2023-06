Uma mudança radical na ideologia não chegou para os sub-21 ganharem aos Países Baixos

Os jogadores da seleção portuguesa sub-21 personificaram aquela frase: “Estes são os meus princípios, mas, se não gostam deles, tenho outros”. No primeiro jogo contra a Geórgia, a anfitriã do torneio, Portugal foi uma coisa. Depois de correr mal, por uma abordagem mais estética do que capaz de fazer sangrar a baliza alheia, esta tarde, contra os Países Baixos, foi o oposto. A adaptação e a aceitação de que os outros são melhores pode ter algo de admirável, mas é incomum ver uma mudança tão estridente. No fim de contas, com mais ou menos identidade, os portugueses voltaram a tropeçar e precisam agora de uma vitória na derradeira jornada do Campeonato da Europa da categoria.

Sendo um dos melhores no desaire contra a Geórgia, André Almeida saltou para o vértice ofensivo do losango. João Neves colocou-se a interior direito, Samuel Costa pela esquerda e Tiago Dantas ocupou o vértice defensivo. Foi, talvez pela sensação que ficou do futebol estéril da estreia, um Portugal mais reativo, mais vertical, à procura de Fábio Silva, outra novidade no 11 de Rui Jorge (entrou por Vitinha), e Pedro Neto. Os portugueses vestiram a farda de equipa sofredora.

Os Países Baixos iam tomando conta da bola. Ryan Gravenberch, do Bayern Munique, demonstrou nos primeiros segundos que é um daqueles jovens especiais. Recebeu a bola, rodou como se fosse um bailarino profissional e colocou um colega em vantagem. Quinten Timber, o irmão de Timber do Ajax, fazia-lhe companhia e foi muitíssimo influente na entrada autoritária dos neerlandeses.

Rui Jorge já o avisara na véspera. “Teremos dificuldades distintas”, comentou, comparando o jogo da laranja com o da Geórgia, que bateu os portugueses na primeira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa. “Esta é a melhor equipa contra a qual vamos jogar, que se assemelha à nossa em qualidade com bola”, explicou. Mas a bola, este sábado, preferiu sempre os pés dos jovens de azul. Portugal preferiu na maior parte do tempo o veneno, o ataque rápido, a bola nas costas da defesa. Desconfiou do toque de bola, dos passes, da pausa, da paciência e da busca pela melhor solução. O futebol estéril contra os georgianos, que atentou contra o drible e o ataque à baliza, terá ferido o orgulho dos portugueses, promovendo uma mudança de plano radical.

André Amaro, que entrou pelo suspenso e infeliz Tomás Araújo, teve a difícil tarefa de vigiar Brian Brobbey, um avançado dificílimo de controlar. Também Crysencio Summerville ia criando problemas pela esquerda. Arisco e serpenteante, foi sendo um incómodo para Zé Carlos e companheiros, que não era muito agressivos na oposição à troca de bola adversária.

Pedro Neto foi o primeiro a ameaçar a baliza de Bart Verbruggen, a quem os entendidos reservam um belo futuro. Depois Brobbey respondeu, Celton Biai convocou um milagre e defendeu a bola. Summerville insistiu, colocou em Kenneth Taylor, um miúdo do Ajax que esteve no Campeonato do Mundo no Catar. A defesa de Portugal bloqueou com segurança.

Soccrates Images

Mas o golo chegou mesmo para o lado mais improvável. Tiago Dantas lançou à distância Pedro Neto. O canhoto do Wolves recebeu, aguentou a bola, enganou Jan Paul van Hecke e meteu na área. André Almeida surgiu e encostou num gesto não muito fácil para o 1-0. A seleção melhorou nesta fase. Houve mais consciência da importância de ter a bola, houve até uma fugaz aproximação aqui e ali dos homens de branco do lado da bola, lembrando o Fluminense de Fernando Diniz, mas foi mesmo isso: fugaz. Os Países Baixos perderam a fineza nas combinações e a clareza nos infinitos triângulos que iam criando no relvado. Ai a dúvida, essa maldita.

A segunda parte esteve ainda mais embrulhada. Taylor voltou a tentar de longe, mas Biai segurou a dois tempos. Pouco mais de 10 minutos depois do descanso, Rui Jorge retirou o trio da frente. Francisco Conceição (mais uma vez o senhor inconformismo), Diego Moreira, que substituiu na convocatória Fábio Vieira, e Paulo Bernardo entraram por André Almeida, Fábio Silva e Pedro Neto.

Portugal não mudou muito em relação ao que foi no início do jogo. E é realmente refrescante, pela novidade e não no sentido de ser agradável, ver os portugueses a submeterem-se ao jogos dos outros e a abdicarem da bola. Como o futebol muitas vezes despreza ou não protege os que duvidam ou bebem da ideologia famosamente tida como pragmatismo, os Países Baixos chegaram ao empate.

Um canto negligentemente oferecido ao rival pingou na cabeça de Kenneth Taylor. A bola desviada pelo 10 aterrou nos pés de Brobbey, que, como digno número 9, tocou para dentro da baliza de Celton Biai, enchendo de desilusão os futebolistas portugueses. É o segundo golo de bola parada em três golos sofridos no Europeu. Foi assim que a Geórgia chegou ao 2-0.

Rui Jorge procurou agitar as coisas tirando Tiago Dantas e lançando Henrique Araújo, o avançado do Benfica que esteve emprestado ao Watford. Portugal começou a trocar a bola mais vezes no meio-campo adversário, mas não havia a alma de dominador, de massacrador. Não há a capacidade de empurrar os adversários para trás, então as tentativas eram menos bem construídas, os jogadores não estavam conectados futebolisticamente.

O apito final trouxe a angustia, quem sabe uma aliada em tempos de questionamentos. Os selecionadores abraçaram-se, trocaram algumas impressões. No outro jogo do grupo, a Geórgia conseguiu um empate tardio contra a Bélgica, o próximo rival de Portugal, na terça-feira. Que rosto terão os portugueses nesse jogo? É uma incógnita. A única certeza que há é que precisam de uma vitória para seguir em frente no Europeu sub-21.