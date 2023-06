Sem golo nem defesa, sub-21 começam Europeu com sinal vermelho contra a Geórgia

Os 37' inaugurais do Geórgia - Portugal, primeira partida do grupo A do Europeu sub-21, trouxeram um jogo que se foi repetindo: em ​​Tiblissi, a equipa da casa concentrava-se à frente da sua área, com os homens de Rui Jorge a terem mais posse — rondando os 70% — mas a não criarem desequilíbrios, com uma circulação lenta e previsível. Naqueles 37', não houve, de parte a parte, qualquer remate enquadrado com a baliza adversária.

Até que a Geórgia lançou pelos ares uma bola para a frente. Tomás Araújo parecia em boa posição para cotar o lance, mas ficou a vê-la bater no chão, primeiro, e foi depois batido pelo encosto, talvez irregular, de Gio Gagua. Falta ou não, a passividade do central resumiu a exibição portuguesa: apática, pouco contundente, sem decisão na área que se atacava nem na que se defendia. Gagua, perante Celton Biai, atirou de pé esquerdo para o 1-0.

Pouco depois, em cima do intervalo, um canto batido da direita voltou a encontrar a sonolência portuguesa. Saba Sazonov, isolado na cara do golo, aproveitou o brinde para o 2-0 final.

Os dois golos que a seleção de sub-21 sofreu surgiram nos dois únicos remates da Geórgia à baliza nacional, mas sintetizaram uma estreia amorfa no Europeu, com muito domínio da posse mas sem rasgo, mudança de velocidade, repentismo. Como se os últimos 25 metros, a atacar e a defender, fossem a grande chaga deste coletivo, que irá altamente pressionado para os duelos contra os Países Baixos, a 24 de junho, e a Bélgica, a 27, os quais fecham este grupo A.

DAVID MDZINARISHVILI

Com um quarteto de médios de início, com Tiago Dantas no vértice recuado do losango, João Neves mais pela direita, André Almeida pela esquerda e Afonso Sousa nas costas de Pedro Neto e Vitinha, Portugal não criou qualquer oportunidade de golo na primeira parte. O único remate enquadrado que fez até ao descanso surgiu por Afonso Sousa, de longe, aos 42'. Quando se juntam os calafrios atrás à falta de criatividade à frente, explica-se parte desta derrota.

Ao intervalo, Rui Jorge lançou Henrique Araújo e Francisco Conceição. E a verdade é que as substituições melhoraram a equipa. O avançado que esteve cedido pelo Benfica ao Watford atirou ao lado pouco depois de entrar, mas foi o driblador do Ajax quem mais melhorou a seleção nacional.

Conceição, partindo da direita, deu o desequilíbrio que faltava. Após uma arrancada, um cruzamento-remate do canhoto levou a bola à barra, antes de Nuno Tavares obrigar Luka Kutaladze a defesa apertada.

Mas a reação portuguesa foi, pouco a pouco, perdendo fulgor. A Geórgia, organizada atrás, tapava caminhos e, tal como no primeiro tempo, aproveitou a falta de fiabilidade defensiva dos visitantes para sentenciar o jogo. Aos 76', Tomás Araújo voltou a perder um duelo, desta feita contra Giorgi Gocholeishvili. Com o adversário isolado, fez falta e viu vermelho.

Os minutos finais foram de desnorte para Portugal. Aos 93', uma reposição de Celton Biai diretamente para fora foi o espelho dos problemas coletivos, com vários jogadores abrindo os braços, sem soluções para mudar o estado de coisas. O Europeu que dará três bilhetes olímpicos para Paris 2024 começou com sinal vermelho para Portugal.