Ainda não é desta que Modric vence com a Croácia: Espanha ganha a Liga das Nações para primeira vez

Terá de ser ao mesmo tempo bonito e cruel o que anda esta seleção da Croácia a fazer há anos e anos, um país com menos de quatro milhões de habitantes e com um futebol interno pobre e dominado praticamente por uma única equipa neste século.

É bonito vê-los naquele meio-campo sempre compacto e depois brilhante nas pantufas de Luka Modric, um génio filho da guerra, a desbravar caminhos por esses Mundiais fora: foram finalistas em 2018, passando por três prolongamentos para chegar ao jogo decisivo, perdendo aí para uma França pejada de talento; quatro anos depois lá estavam eles de novo, Perisic, Kovacic, Brozovic, eterno Modric, abocanhando eliminatória atrás de eliminatória, deixando para trás Japão e Brasil e caindo apenas nas meias-finais com a Argentina e Messi em modo semi-deus, agarrando depois o 3.º lugar.

A Liga das Nações de 2023 era assim a segunda final para esta geração e a terceira vez em que estavam tão perto de ganhar algo, volto a relembrar, há menos de quatro milhões naquele jovem país saído da guerra há 30 anos, que terão de ser, sabe-se lá se por sorte ou genes, a equipa com resultados mais constantes à face da terra nos últimos anos.

Só que, e agora vem a crueldade, ainda não foi desta. Na final de Roterdão, na banheira onde joga habitualmente o Feyenoord, foi a Espanha a vencer a Liga das Nações, pela primeira vez, mais de 10 anos após o último título de seleções, no Euro 2012, e seis meses e uns pózinhos após a desilusão no Mundial do Catar, onde caíram nos penáltis com Marrocos. Desta vez, os pontapés da marca dos 11 metros foram simpáticos para La Roja, com Luis de la Fuente, a ir mais longe que Luis Enrique - verdade e justiça seja dita e feita, a terminar um trabalho iniciado pelo seu antecessor, que não resistiu ao Mundial.

Lars Baron

Aos penáltis chegou-se depois de um jogo sem golos, altamente disputado, mas nada bonito, em que o domínio se foi repartindo, algo com que Espanha não lida bem e que tem sido o ganha-pão da Croácia em todos estes anos. As oportunidades não foram muitas e o jogo fez-se no extraordinário meio-campo da Croácia e nas diabruras de Gavi, ele que até foi o dono da primeira grande oportunidade do jogo, aos 12’, num remate rasteiro que quase encontrava as redes de Livakovic, que minutos antes quase se deixava enganar por uma fífia daquelas.

Seguiu-se então um momento de maior predominância croata, com Modric e Kovacic a tentarem encontrar a rapidez de Kramaric e Pasalic. Os dois avançados estiveram perto do perigo em lances seguidos aos 23’ e daí para a frente houve muito equilíbrio e uma 2.ª parte em que só a entrada de Ansu Fati abanou com o status quo. O jogador do Barcelona teve nos pés, aos 84’, a oportunidade mais flagrante do jogo, a rematar no coração da área, mas com Perisic a cortar praticamente em cima da linha.

No prolongamento, jogo mais nervoso e partido. Lovro Majer viu Nacho roubar-lhe o doce quando seguia para a baliza (100’), dizendo que sim a um passe a rasgar de Kovacic e Dani Olmo, espanhol forjado nas escolas do Dinamo Zagreb, a perder aos 108’ nova oportunidade dourada.

No desempate por penáltis, a aparente superioridade croata em situações deste tipo não se materializou. Unai Simón defendeu os remates de Lovro Majer e Bruno Petkovic e Modric, que pelo meio marcou um penálti com a classe do costume, viu-se de novo sem poder ganhar um título pela sua seleção, ele que já ganhou quase tudo o resto e parece ainda, quase a completar 38 anos, com forças para ganhar mais, mas talvez não pela seleção. É cruel.