A inevitabilidade no Dragão escreveu-se a vermelho (o FC Porto ganhou, mas não chegou para o título)

A história da tarde de sábado no Dragão desenhou-se cedo, ainda nem sequer havia 10 minutos nos dois palcos em que se jogava o filme do título 2022/23.

Aos 2’, no Porto, Tomás Handel, médio do Vitória, foi de bota em riste à canela de Uribe e o vermelho foi rápido e irremediável, porque é um daqueles lances que não têm lugar num relvado. Ainda muitos corpos se acostumavam às cadeiras do estádio do FC Porto e já a equipa de Sérgio Conceição tinha mais fácil o caminho para a vitória, essencial para ainda sonhar com o título.

Aos 7’, a 350 quilómetros, Gonçalo Ramos desferia cabeçada fatal, quebrando cedo a resistência do Santa Clara, resultado que deixava o Benfica a tocar a glória. E logo de seguida, Taremi fazia o primeiro do FC Porto, respondendo de primeira a um cruzamento atrasado de Pêpe, após uma cavalgada imponente do brasileiro por ali fora, aproveitando desde logo os espaços que o Vitória, a jogar com 10, ia dando.

Taremi, reflexo imediato logo após marcar pela 22.ª vez, foi buscar a bola ao fundo das redes, levando-a ao colo até ao meio-campo, com a urgência de quem ainda acredita. Com a urgência de quem não quer ganhar: quer golear, destruir, terraplanar, ainda que a jogar com a inevitabilidade que se vestiu de vermelho: um vermelho terá permitido ao FC Porto ganhar tranquilamente no último jogo, mas os vermelhos a sul também já tinham tornado irrevogável a festa nas ruas de Lisboa.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO

E assim, com essa raiva de quem não quer cair sem dar a cara, jogou o FC Porto até aos 60’, quando dos telemóveis espertos e das telefonias já vinha a notícia de que o rival encarnado ganhava por muitos, tantos quantos fazem com que a esperança deixe de fazer sentido. Aí, Sérgio Conceição olhou para o que tem a ganhar na próxima semana, uma Taça de Portugal, e fez descansar Pepe, Galeno e Evanilson.

O 3-0 com que o FC Porto terminou a I Liga, a nona vitória seguida de uma recuperação que quase se fez histórica, depois de ter estado a 10 pontos do Benfica ainda em inícios de abril, foi construído nessa primeira parte feita de quase zanga. Depois de Taremi ia marcando Evanilson aos 10’, num lance bailarino em que recebeu e rematou à meia-volta, depois Pêpe aos 12’, um grande remate que ainda entrou na baliza (brasileiro estava em fora de jogo), como se aqueles 11 golos de desvantagem na diferença de golos não fossem impossíveis de desbravar.

O 2-0 surgiria aos 32’, grande remate cruzado de Otávio, numa altura em que o Vitória se organizava e tentava a sua sorte, após as mudanças de Moreno e o sofrimento que se seguiu à expulsão de Handel. E aos 39 um golo não muito diferente de Evanilson colocaria um 3-0 no marcador que pouco valia no grande esquema das coisas, isto é, no campeonato, mas colocava na psique portista a ideia de que tudo foi feito. E tudo foi feito.