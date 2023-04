Surgindo antes de tempo, eis que apareceu o Trincão “imparável” prometido por Rúben Amorim para dar a vitória ao Sporting

“Há um crescimento normal de jogadores jovens, que acredito que para o ano estarão muito melhores. Sobretudo o Trincão, que olho para ele e penso que, se desbloquear, vai ser imparável”. As palavras são de Rúben Amorim, cinco dias antes do Casa Pia - Sporting.

O canhoto que um dia convenceu o Barcelona a contratá-lo parece ter-se convencido que o Jamor seria o cenário perfeito para mostrar a versão profetizada pelo técnico que o ajudou a explodir no Sporting de Braga e a ir para a Catalunha, mesmo que antes do prazo, não na próxima temporada mas já na presente época. Tamanha terá sido a pressa de Francisco Trincão que demorou 17 segundos a deixar a sua marca no jogo, com o supersónico primeiro golo.

O 1-0 do minhoto de 23 anos poderia fazer acreditar num desafio tranquilo para o Sporting. Nada mais longe da realidade. O Estádio Nacional, tão necessitado de remodelações como de um plano definido para o seu futuro, viu um carrossel de golos e emoção, um 4-3 só decidido aos 85'. Trincão entrou com pressa no encontro mas dele não saiu até perto do final, quando completou o seu hat-trick para dar os três pontos ao Sporting após o nulo contra o Gil Vicente.

Num certo sentido, a partida concentrou características comuns à época leonina: instabilidade defensiva que não dá tranquilidade à equipa; erros de referências do passado recente (no caso foi Coates); aparecimento de um dos vários talentos ofensivos do plantel, no caso Trincão, evidenciando que há qualidade neste Sporting, valor que tem como grande pecado ser intermitente, não constante. Enquanto assim for, não será “imparável”, ainda que a tarde do Jamor tenha dado um vislumbre do que pode ser essa versão de Trincão prometida por Amorim.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

Se Rúben Amorim pedira um Sporting melhor na definição, pecado identificado como fatal no nulo em Barcelos, a sua equipa demorou 17 segundos a mostrar crescimento nesse capítulo. Pote, muito ativo durante toda a primeira parte a colocar a bola com critério nos homens da frente, assistiu Trincão. Com uma receção orientada, o canhoto tirou João Nunes da frente e, de pé direito, colocou os visitantes na frente.

Os verde e brancos falharam no critério e precisão ofensiva na passada jornada da I Liga, mas vinham de cinco jornadas seguidas sem sofrer golos, um regresso à consistência defensiva perdida ao longo desta temporada. No entanto, no Jamor, o Sporting voltou a tremer facilmente atrás.

Aos 7’, após perda de bola na esquerda, um cruzamento do Casa Pia encontrou Diogo Pinto na área. O português amorteceu de cabeça para Rafael Martins que, com uma bela finalização, atirou cruzado. O árbitro assistente começou por marcar fora de jogo, mas o VAR determinou que o atacante de 34 anos, já um clássico dos golos no nosso campeonato, estava em posição legal. Foi o 58.º festejo do brasileiro na I Liga.

A inconsistência defensiva não largou o Sporting. Aos 18’, após bola perdida por Nuno Santos, o japonês Soma testou a atenção de Adán. Pouco depois, Chermiti, lançado em profundidade, ainda ultrapassou o guardião Lucas Paes, mas não conseguiu finalizar. Também aos 34’, servido por Pote, o jovem avançado não rematou com qualidade, sendo o disparo intercetado por Fernando Varela. Faltou precisão na área ao adolescente de 18 anos, substituído ao intervalo.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

A quem não faltam argumentos no remate é a Francisco Trincão, por muito que a timidez ou inconsistência possam evitar a explosão definitiva do canhoto. Aos 39’, o Casa Pia deu espaço ao internacional português descaído para a direita da área, na zona Arjen Robben. A finalização foi uma homenagem ao neerlandês voador.

Mas, no ping-pong que foi a tarde no Jamor, o Sporting só esteve seis minutos em vantagem. Em cima do descanso, o requintado Afonso Taira ganhou espaço no meio-campo e abriu na esquerda, onde Lelo cruzou. Após alguma confusão, Nuno Santos cortou contra Soma, com o japonês a empatar. Foi o 25.º golo sofrido pelo Sporting no campeonato. Na época passada, a equipa de Rúben Amorim só encaixou 23 golos.

A segunda parte começou como a primeira acabou. E como tinha começado, também. O Sporting marcou, o Casa Pia respondeu. Rúben Amorim lançou, de uma assentada, Morita, St. Juste e Inácio, saindo Chermiti, Diomande e Matheus Reis. Aos 48’, Trincão combinou de calcanhar com o médio japonês, que serviu Pote. Receção orientada, remate, 18.º golo do transmontano das finalizações suaves na temporada. Aos 62’, nova instabilidade defensiva resultou no empate. Cruzamento de Lelo, corte falhado de Coates, finalização certeira de Felippe Cardoso. 3-3.

O atacante que apontou o sexto golo da tarde empenhou-se em ter muito impacto na partida em apenas oito minutos. Entrou aos 56’, viu um amarelo aos 59’, marcou aos 62’. Aos 64’, fez falta sobre Pote, viu o segundo amarelo e foi expulso. Oito minutos sempre em ação para Felippe Cardoso, deixando o Casa Pia empatado e com menos um.

MIGUEL A. LOPES/LUSA

Em superioridade numérica, o Sporting encostou a equipa da casa emprestada atrás. Edwards, Trincão e Pote ameaçaram o golo, mas Lucas Paes foi defendendo. Rochinha entrou e, com o seu jogo de espaços curtos, simulações e mudanças de direção, teve os seus melhores minutos em largos meses.

Aos 85', de uma combinação do ex-Vitória com Pote, saiu um cruzamento do melhor marcador da I Liga 2020/21 para a área. Lá já estava Coates, na versão de ponta-de-lança que veste quando não há Paulinho. O uruguaio não chegou à bola, que sobrou para Trincão. Remate de pé esquerdo e os três pontos para o Sporting.

Mesmo que os triunfos de FC Porto e SC Braga desmoralizem os leões no objetivo de estar na próxima edição da Liga dos Campeões, o triunfo antes da deslocação a Turim, para defrontar a Juventus, é um sinal importante. A equipa de Artur Jorge está a cinco pontos de distância, a de Sérgio Conceição a sete. Entre inconsistências recorrentes ao longo da temporada e o desejo de ver versões como a mostrada por Trincão consolidadas, o Sporting saiu vencedor na tarde do Jamor. Segue-se o embate contra as camisolas pretas e brancas mais conhecidas do futebol italiano.