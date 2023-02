O SC Braga-Benfica e um homem chamado Al Musrati

O passe é no espaço em vez de para o pé, obriga-o a esforços e a um ligeiro arranque, mas alcança a bola. É um contra-ataque, uma jogada rápida do SC Braga que lhe pede rapidez e ele rasga de primeira um passe para a pradaria à esquerda. No resvés da pressa, esperançoso de se antecipar, Alexander Bah levanta a chuteira e o atraso é doloroso: a sola pisa o tornozelo do adversário e os pitons são cravados na carne. A jogada segue, mas, de imediato, o corpo de Luís Miguel Afonso Fernandes tomba enquanto ele levanta um braço, depois cai, depois contorce-se, depois fica mirrado no relvado.

O caído futebolista chegou ao Minho em janeiro. Teve singelos oito minutos no primeiro jogo pelo Braga, engordou o tempo para os trinta e um na segunda aparição e tem o privilégio da titularidade nesta terceira. Caído e com a cara encostada à relva, protagoniza uma coincidência: é também aos 31’ que o pequeno pique para alcançar a tal bola que o fez sentir a planta da bota de Bah provoca a expulsão direta do adversário. E, nem quatro minutos volvidos, estaria de pé, regressado a si mesmo, à beira da área a ver Tormena desviar um canto de André Horta ao primeiro poste para Al-Musrati, atrás de toda a gente, empatar o jogo.

A curta estada deste homem em Braga dá ares de escadaria e corresponde à ascensão de um futebolista aterrado na cidade na aura descendente da carreira. Já são 33 anos, onze e meio desde a sua saída da cidade em estado gaiato, ele fez-se a vida e a vida deu-lhe títulos, internacionalizações e tropelias como o diz-que-disse da sua saída do Benfica com rumores de contestatário. O primeiro toque que dá na bola é uma receção que a deixa mansa à sua frente, à mercê de tudo, vinda de um chutão do guarda-redes. Este é um homem chamado Pizzi, estreante a titular contra o Benfica que abandonou pelas arábias.

Tê-lo no campo leva até o treinador, Artur Jorge, a mexer no hábito de quatro defesas, quatro médios e dois avançados que tem na equipa. Querendo ter Pizzi, fica com um híbrido que necessita de bola como pão de água para crescer e a mudada equipa sofre, durante meia hora, com a pressão a campo inteiro do Benfica, que força o Braga a bater bolas e jogar longo da sua própria área. Sofre mais ainda com os rápidos cercos que os encarnados montam imediatamente após cada bola perdida, sem surpresa porque é um hábito. Os visitantes dominam a bola, controlam o território, em Chiquinho tem um novo médio-passador e com o tempo tentam ligar as jogadas de pequenos passes, tabelas e jogadores próximos a magicarem coisas.

Mesmo sem um avançado verdadeiro e com Aursnes, João Mário, Neres e Guedes na frente, é a cabeça do tipo mais parecido com um avançado que marca, aos 15’ e na área, a bola vinda de um cruzamento exitoso devido a uma simples tabela feita num canto curto. Até à meia hora, a fluidez do Benfica em posse aprisionou os bracarenses e pô-los a perseguir a bola, noutras encavalitados num bloco baixo, raramente a terem os seus a manipularem jogadas de ataque na outra área, resumindo-se a lançarem o solitário Abel Ruiz, que se dava em corridas entre centrais e laterais.

HUGO DELGADO/LUSA

A expulsão tudo mudou, o golo quase imediato ajudou os minhotos e aí a pressão fez-se boomerang, a primeira parte acabou com o SC Braga a mordiscar todas as receções dos adversários e a segunda começou da mesma forma. Já sem os bons toques de Pizzi, mas pausados, para terem os rápidos e mais auto-suficientes de Armindo Tué Na Bangna.

A entrada do homem apelidado de Bruma foram as pazes definitivas dos anfitriões com a assunção do risco, as circunstâncias exigiam-no. Com o extremo colado à linha, na esquerda, a equipa colocou mais gente à frente da bola, tentou filtrar mais jogadas pelos pés criativos de André Horta e acrescentaria a tudo isto Simon Banza. Pela hora de jogo, o SC Braga montava-se como de costume, com dois avançados para tentar mais do que os remates frouxos de Uros Racic e o menos goleador dos Hortas, ambos direitinhos às mãos de Vlachodimos. Pareciam ter íman.

Com o tempo, naturalmente, as vantagens do jogador a mais em campo acentuaram-se. A astúcia de Roger Schmidt ao intervalo, sentando Florentino para alinhar Morato a Otamendi e António Silva, revelou o seu dedo que adivinhou o algo previsível: havendo Bruma e ainda Álvaro Djaló no banco, o adversário usaria ambos além de se render ao hábito do par de avançados, logo, assentar a equipa numa linha de três a que os dois laterais se juntariam a defender serviria-lhe para controlar a largura e garantir um defesa a mais do que os atacantes. A estrutura manteve as tentativas bracarenses à margem, ajudada pela ausência de ideias no centro do campo - pouca gente a pedir entrelinhas e a atacar o espaço nas costas da última linha.

Mas, cansadas as pernas e fatigados os pulmões, ter mais gente atrás foi minguando a capacidade de gente se chegar à frente e o Benfica limitou-se a um remate rasteiro de Aursnes, aos 69’. Mesmo sem entrar na área contrária, as mãos de Vlachodimos já não seriam íman nos remates de André e Ricardo (73’ e 77’), quando cada mano teve a sua bujarda fora da área. Tão pouco nos descontos, ao ficarem em baixo, ao lado dos joelhos na relva do guarda-redes que viu o calcanhar de Banza desviar a bola ao poste na única vez que Bruma ultrapassou Gilberto com os seus dribles à queima-roupa.

JOSE COELHO/LUSA

O empate prolongou inofensivamente o jogo durante mais 30 minutos, o homem a menos no Benfica a ser apenas um atestado de sofrimento, de ter de arcar com o esforço. O modo de correr à pugilista de braços fletidos pelo hipertrofia de Chiquinho, uma invenção de Schmidt no miolo do campo, poço de simplicidade no bem-fazer, aguentava os encarnados com as corridas de Aursnes para se oferecer em linhas de passe e o algodão que não engana nas chuteiras de João Mário, o mais capaz para segurar a bola e dar tempo aos outros. No SC Braga que prosseguiu sem soluções por dentro - apesar das tentativas de Al-Musrati em atrair gente a si para soltar um passe sem artifícios no momento certo - a redundância furtava-lhes a vantagem do 11 contra 10. As tantas bolas depositadas em Bruma ou Djaló para serem eles a acelerar prova como a previsibilidade é uma erva-daninha no futebol.

Só nas derradeiras espreguiçadelas a partida se agitou, de novo mais do mesmo. O frenético se bem que errático Djaló deslocou-se à esquerda para agitar em conjunto com Bruma, soltando o extremo para ele picar a bola que o pontapé-moinho de Victor Goméz enroscou para fora. Foi uma quase-oportunidade antes da segunda expulsão por inteiro, quando o hispano-guineense nascido em Bilbau encarou Morato junto à linha, cravou-lhe uma falta, o central satisfez-lhe a vontade e o Benfica soube que teria só nove jogadores para bater penáltis.

O inaugural foi de João Mário, com um festejo de punhos cerrados, a quem Ricardo Horta ripostou com uma bola perto da barra; outra mão fechada se seguiria o argentino Otamendi, que de penáltis estará farto, para Álvaro Djaló responder em força; a frieza dos 19 anos marcaram o de António Silva para os 34 de André Castro o imitarem; e foi o homem chamado Fredrik Ausrnes, o de mais complicada pronunciação em bocas habituadas ao português, a falhar, para logo a seguir o mais fácil Paulo Oliveira dar vantagem aos bracarenses. O fã de uma bola quieta na relva que é Grimaldo ainda fez o seu, mas foi uma das caras mais fechadas, compenetradas e talvez passante por taciturna a selar o vencedor.