Vêm da terra de Pelé e já nem disfarçam

Até o suor deve fazer o seu caminho à gargalhada. O que o Brasil faz é outra coisa. Vêm lá da terra de Pelé, ou de Didi e Garrincha, ou de Sócrates e Zico, enfim, são a razão pela qual a bola de futebol sai da cama todas as manhãs, esquecendo com vontade as amarguras e os desamores que sofre. Em tempos idos, há muitas décadas, Nelson Rodrigues escrevia implacavelmente contra os “idiotas da objetividade”. Subestimavam a arte e o drible, os pobres. E o escritor, jornalista, romancista, etc, tinha vaidade em exagerar no elogio e bater nos que desconfiavam da seleção brasileira. Esta noite, os dois lados da trincheira coravam de felicidade.

Com esta galera no Catar escorre o que é tontamente bonito e objetivo, existe talvez uma utilidade bela. Aos 36 minutos, o marcador cantava alegremente um 4-0 e celebraram-no como quem está feliz, sem sentimentos de culpa. Até os centrais, que talvez recebessem a 10 em muitas equipas, tocam de calcanhar ou assistem para golo em cima do aviso de cal que está perto da baliza. O lateral joga como médio centro. Os extremos são brasileiros do mais brasileiro que há. Todos correm, todos riem. Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu e Ronaldo Fenómeno sentavam-se na tribuna dos cartolas, como reis, observando os truques e os desaforos dos sucessores.

Neymar Jr., com apenas 79’ nas pernas, voltou à equipa titular. No aquecimento não parecia estar fino, fino. Cláudio Taffarel, sim, era o mais efusivo dos guarda-redes, tal como seria nas celebrações dos golos no banco, aos saltinhos como um menino. A Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, que se queixou da injustiça relativamente aos tempos de descanso, dava espaço ao Brasil para sair em cavalgadas deslumbrantes. Foi arrojado, o plano do treinador português, nem que seja porque não foi defensivo ou ultra-defensivo. Defendia-se em 4-4-2 e atacava-se em 4-3-3, com o craque Heung-min Son atrás de Gue-sung Cho, um 9 alistado para mil batalhas.

Os tais 36 minutos foram fabulosos. No golo de Vinícius Jr., uma assombrosa demonstração de técnica e frieza, Raphinha sacou dois futebolistas sul-coreanos da frente, oferecendo a relva como banco a um deles. Lucas Paquetá entrou na bagunça libidinosa. O penálti de Neymar, no 2-0, foi batido com a insolência que somente pertence aos génios.

Buda Mendes

O 3-0, se Sócrates Brasileiro ainda escrevesse aquelas crónicas na “CartaCapital”, falaria em orgasmo triplo: Richarlison ganhou a bola depois de uma fofoca com a bola, qual foca dando três toques de cabeça, e Paquetá voltou a juntar-se. Thiago Silva, o central que estava em cima da grande área, tocou de primeira e isolou Richarlison. O 9 meteu na baliza de Seung-gyu Kim com facilidade. O quarto da noite, mágica e eterna como lembrará o Estádio 974 (para quem não é sul-coreano, é certo), desenrolou-se porque Neymar descobriu Vinícius, que descobriu, picando a bola, Paquetá. O centrocampista bateu com o pé direito. E voltaram a dançar. Até Tite o fez, numa rodinha com os jogadores do banco.

Paulo Bento era um caco. Os braços caídos e o rosto derrotado davam conta do que estava a pensar sobre o que estava a acontecer. Tirando as arrancadas mansas de Son, normalmente bem vigiadas, foi Hee-Chan Hwang o mais ameaçador. Na primeira parte obrigou Alisson a agigantar-se, uma vez pelo ar, outra não manchando uma tremenda mancha. In-Beom Hwang, um dos protagonistas na vitória contra Portugal, era dos melhores, mas ele e os colegas pareciam pouco tranquilos, o pé tremia quem sabe. Talvez seja assim jogar contra esta farda amarela e azul.

Neymar, um mago a quem a bola obedece loucamente e que até usa um choque com o árbitro para enganar dois adversários, joga perto de Vinicíus. É um carnaval. Quando decide armar-se em vagabundo, tropeça em Raphinha e Paquetá. Atrás, como o pai que beija a testa do filho que erra sem maldade, está Casemiro. Talvez tivesse mais piada se o modelo de jogo de Tite permitisse algum caos, como acontece com o Fluminense de Fernando Diniz, talvez os olhos lambessem tudo isto com outro delírio, mas, e voltando à felicidade das duas trincheiras, a qualidade técnica destes futebolistas regala um mui satisfatório pedaço de céu a quem só quer ver algumas boas jogadas de futebol.

Marc Atkins

A segunda parte foi o que se esperou. Menos Brasil, travão de mão para não entrar em grandes euforias e desgastes físicos, sendo que se esperava o oposto do outro lado, provavelmente com Paulo Bento a beliscar os seus atletas para jogarem pelo orgulho e amor próprios.

Os sul-coreanos iam cheirando o golo. Alguma ou outra vez deram-se pequenos milagres, pois os deuses também gostam do que esta gente da terra de Chico faz ali em baixo. Essa pequena recompensa pela dignidade demonstrada, embora com o coração e as ideias desafinadas, chegou mesmo: Seung-Ho Paik bateu de fora da área e desta vez o pupilo de Taffarel, na seleção e no clube, nada pôde fazer. As oportunidades de golo continuariam a surgir, numa gesta que recusavam ser fatal.

Tite, talvez um aprendiz do que a vida lhe deu ou dos conselhos do amigo Ancelotti, aproveitou o pagode para permitir algumas pequenas satisfações ternas. Dani Alves, quem sabe com a última oportunidade para se sentir útil, entrou aos 63’ e ainda foi autor de um remate acrobático. Martinelli e Rodrygo, ambos em bom plano no jogo das rotações contra o Camarões (0-1, o único golo sofrido na Copa, o segundo foi esta noite), também entraram. Finalmente, Weverton, o guarda-redes do Palmeiras de Abel Ferreira, substítuiu Alisson aos 80’ para passar a ser tratado por senhor mundialista, o sonho de qualquer menino.

“Quando eu dizia que Garrincha era varado de luz como um santo de vitral, os idiotas da objetividade torciam o nariz”, escreveu Nelson Rodrigues, em 1962. Esta noite, os futebolistas brasileiros pareciam todos varados pela luz como um santo de vitral. E ninguém torceu o nariz.