Volta a Portugal: Leangel Linarez vence primeira etapa ao sprint, Rafael Reis segue líder

O ciclista venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) venceu esta quinta-feira ao sprint a primeira etapa da Volta a Portugal, numa chegada a Ourém em que Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) conservou a liderança da classificação geral.

Linarez, de 26 anos, cumpriu os 188,5 quilómetros entre Anadia e Ourém em 4:33.04 horas, batendo sobre a meta dois checos da Caja Rural-Seguros RGA: Daniel Babor foi segundo e Tomás Bárta foi terceiro.

Nas contas da geral, Rafael Reis chegou com o mesmo tempo do vencedor e mantém a camisola amarela, agora igualado por Linarez, segundo, deixando Babor no terceiro posto, a um segundo.

Na sexta-feira, a segunda etapa liga Abrantes a Vila Franca de Xira em 177,3 quilómetros, com duas metas volantes (Torres Novas e Cartaxo) e duas contagens de montanha, o Alto da Agruela (quarta categoria) e a Carvalha (terceira).