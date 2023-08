António Morgado, vice-campeão mundial júnior de ciclismo, assinou pela UAE Emirate, a equipa de João Almeida

O ciclista português António Morgado, vice-campeão mundial júnior, vai representar a UAE Emirates a partir de 2024, tendo assinado um contrato válido por quatro temporadas com a equipa de João Almeida

“António Morgado chegou a acordo para juntar-se à UAE Team Emirates desde o início da época de 2024, num contrato válido por quatro anos que o verá com as cores da UAE até ao final de 2027”, lê-se no comunicado da formação dos Emirados Árabes Unidos, anunciado este domingo.

Morgado, de 19 anos, vai encontrar na UAE Emirates o seu ‘vizinho’ João Almeida e o esloveno Tadej Pogacar, bicampeão do Tour (2020 e 2021) e ‘estrela maior’ do ciclismo mundial. A equipa conta ainda com os gémeos portugueses Ivo e Rui Oliveira, que ainda não têm a sua situação contratual definida para 2024.

Campeão nacional de contrarrelógio de sub-23 e ainda vice-campeão mundial júnior de fundo, o ‘prodígio’ português representa atualmente a Hagens Berman Axeon, somando já três vitórias este ano, nomeadamente na Volta a Rodes (Grécia).

“Chego à equipa com muita vontade e ambição. Estou muito feliz por ter esta oportunidade, sempre sonhei com isto. As pessoas que conheço na equipa falaram-me muito bem dela e estou entusiasmado por fazer parte dela. Estou preparado para trabalhar afincadamente e para alcançar grandes feitos aqui na UAE”, disse o ciclista das Caldas da Rainha, citado no comunicado.

Já Mauro Gianetti, o diretor geral da equipa, destacou o “imenso talento” de Morgado, um corredor de “grande qualidade, que pode ter um futuro brilhante no ciclismo”.