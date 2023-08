Só com uma etapa em falta, João Almeida é líder (a meias) da Volta à Polónia

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) igualou, esta quinta-feira, o tempo do esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), líder da geral da Volta à Polónia ao ser segundo classificado no contrarrelógio da sexta etapa, ganho pelo italiano Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step).

A uma etapa do fim, Mohoric e Almeida têm o mesmo tempo, com vantagem para o esloveno nas milésimas de segundo do exercício contra o relógio de 16,6 quilómetros em Katowice.

Cattaneo foi o mais rápido, gastando 19.10 minutos, enquanto Almeida registou o segundo melhor tempo, a 13 segundos, um segundo mais rápido do que o britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro.

Mohoric cortou a meta em 11.º e a 25 segundos, perdendo os 12 segundos de vantagem para o português, que venceu a corrida em 2021 e procura novo triunfo no escalão WorldTour antes dos Mundiais de ciclismo.

“Acho que fiz o melhor possível no crono. Foi muito bom, mas ele também conseguiu. Foi muito próximo”, declarou o ciclista luso, após a etapa.

Almeida disse ainda que sabia que o adversário “estaria bem, porque há dois anos também esteve”, e que seria “duro tirar-lhe muito tempo”, dando-lhe os parabéns antes do último ‘round’.

O português, terceiro na Volta a Itália deste ano, tem agora uma última oportunidade na sexta-feira, nos 166,6 quilómetros entre Zabrze e Cracóvia, para desempatar, sobretudo nas bonificações de tempo nos sprints intermédios, num dia com chegada ao sprint em perspetiva.

Ruben Guerreiro (Movistar) caiu para o 25.º posto da geral, a 2.11 minutos de distância, após conseguir o 73.º registo no 'crono'.