Jonas Vingegaard destruiu o relógio (e Pogacar) e a vitória no Tour está à distância de uma etapa-rainha

Numa Volta a França com tanta montanha, talvez a decisão final, o golpe de mestre, se tenha feito em 22,4 quilómetros em solitário. À entrada do único contrarrelógio da edição de 2023, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates) estavam separados por 10 segundos. Ninguém duvidava que o traçado, feito de alguns altos e baixos, era para um dos dois ganhar a etapa. Mas apostar que um deles sairia de Combloux quase com a volta na mão, isso já seria só para os mais arriscados.

Mas foi precisamente o que se passou. Tal como já havia acontecido no último contrarrelógio da edição de 2022, Vingegaard voou. E se há um ano o dinamarquês, já com a camisola amarela assegurada, tirou o pé do pedal para oferecer a vitória na etapa ao colega Wout van Aert, desta vez foi a todo o gás até à meta, onde ganhou 1.38 minutos - uma eternidade - a Tadej Pogacar.

Para o esloveno ficarão algumas interrogações. A opção de trocar de bicicleta, para uma convencional, no início da subida do Cotê de Domancy, de 2.ª categoria, terá sido um erro - Vingegaard manteve-se com a bicicleta de contrarrelógio -, mas aí, na reta final da etapa, já Pogacar vinha a perder muito tempo para o rival. No primeiro ponto cronometrado, Vingegaard já ganhava 16 segundos ao vencedor de 2020 e 2021. No segundo, já eram 31 segundos. Depois da montanha, o dinamarquês já roubava mais de um minuto a Pogacar e no final a diferença ainda seria mais larga, de uma magnitude impensável face ao equilíbrio que tem sido nota dominante entre ambos nas etapas de montanha.

David Ramos

Vingegaard tem agora 1.48 minutos de vantagem sobre Pogacar, num Tour que, até agora, todos pensávamos que se iria discutir ao pormenor. O dinamarquês, curiosamente, frisou antes do contrarrelógio que o Tour não se iria decidir por uma questão de segundos, mas sim de minutos. Talvez tivesse razão todo este tempo, matando a competição contra o cronómetro e não montanha acima, como Pogacar fez quando roubou o triunfo a Primoz Roglic no Tour de 2020 ou Roglic já este ano, em que ultrapassou Geraint Thomas na cronoescalada que antecedeu o final da Volta a Itália.

Mas ainda há hipóteses para Pogacar evitar um segundo triunfo seguido no Tour do líder da Jumbo-Visma. A tirada de quarta-feira merece o epíteto de etapa-rainha, com o pelotão a passar no ponto mais alto desta edição, o Col de la Loze, a 2304 de altitude. Daí até à meta será uma curta descida. Mas até lá, há muita montanha, com uma primeira categoria logo ao quilómetro 28, nova primeira categoria a meio da etapa e uma segunda categoria no Col de Longefoy, que antecede a subida final. Se Pogacar ainda quer vencer este Tour, terá de atacar, sim ou sim. O espetáculo, esse, está garantido.

Vingegaard surpreendeu-se a si próprio

“Estava a senti-me muito bem hoje, acho que é o melhor contrarrelógio que alguma vez fiz, estou muito orgulhoso”, começou por dizer Jonas Vingegaard após a sua primeira vitória numa etapa de contrarrelógio na Volta a França. “Surpreendi-me a mim próprio com o contrarrelógio que fiz”, apontou ainda, frisando que “não estava à espera” de estar tão bem.

O dinamarquês lembrou, no entanto, que “ainda há muitas etapas difíceis” e que o Tour não está decidido, embora a confiança jorre dos seus olhos tranquilos, como se, na verdade, soubesse desde o início da volta que era aqui que tudo se iria decidir.

A UAE Emirates, por seu turno, também parece disposta a lutar até ao fim. Matxín Fernández, diretor desportivo do combinado de Pogacar, reconhece que “ficou tudo mais complicado”, mas que até Paris a equipa vai lutar. “Vingegaard foi claramente superior, poucas explicações podemos dar”, disse ainda o responsável, com surpresa na cara depois de tamanha exibição do dinamarquês.