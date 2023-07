E depois eram 10 segundos: com motos a atrapalhar, Vingegaard e Pogacar comeram o pó de Carlos Rodríguez

Primeiro, a notícia dos factos: há cinco anos que Espanha aguardava, apertada pela saudade, por ver um ciclista a triunfar em etapas do Tour, a grande volta que impera entre as três maiores provas de ciclismo, e esse espanhol é Carlos Rodríguez. O homem da Ineos foi o cume de Morzine Les Portes du Soleil, pitoresca terra espremida por montanhas onde terminou a 14.ª etapa da Volta a França, este sábado, falando no sonho alcançado depois do sonho que já é estar a pedalar por França.

O ciclista é o mais novo (22 anos) nascido em Espanha a tirar as mãos do guiador para erguer os braços em celebração ao cruzar a meta. A vitória deixa-o no terceiro lugar da classificação geral, um segundo à frente de Jai Hindley, que tardou um minuto e quarenta e seis segundos a chegar ao fim.

Vez agora para a atualização da disputa que roubou as atenções de mais uma tirada da Volta à França e será das faíscas mais atrativas do desporto atual.

A camisola amarela ainda veste o corpo de Jonas Vingegaard e a perseguição de Tadej Pogacar está a nove segundos, menos um tique do mais mexido dos ponteiros do relógio, o que parece pouco para a elétrica etapa que se viu entre o líder dinamarquês e o seu caçador esloveno. A 15 quilómetros do fim, o segundo explodiu no maior dos ataques, escapando por momentos, mas não aguentando a distância por muito.

Michael Steele/Getty

Uns três quilómetros adiante, o esloveno que alberga uma desumana aptidão para atacar em esticões voltou a atacar, mas quase esbarrou numa das motos da organização do Tour e em alguns fãs de estrada que lhe bloquearam o caminho; metros depois, Vingegaard terá farejado a desilusão e tentou zarpar do grupo, mas Pogacar alçou-lhe uma trela para o impedir. A pouco mais de dois quilómetros do alto da etapa, o Col do Joux Plane, o dinamarquês arrepiara o rasto de outra tentativa de fuga do esloveno. Era mais uma etapa de golpes e contra-golpes num ringue de asfalto.

Quando a rota impôs uma descida, nenhum dos monstruosos candidatos a entrarem por Paris com champanhe na mão ousou seguir o rasto de Carlos Rodríguez, lançado sem temores pelas sinuosas inclinações que o chegaram a ter para lá dos 90 quilómetros por hora. O medo de uma queda que estragasse a luta pela licra amarela foi maior do que a ousadia de um espanhol em querer ser o terceiro a conquistar uma etapa nesta edição da Volta a França.

A separação entre os dois da frente é de 10 segundos, mais um do que na véspera, feitas as contas às três contagens de montanha de 1.ª categoria que valeram ouro pelas bonificações. Contas feitas aos segundos atacados por cada um, Vingegaard ficou com oito, Pogacar levou cinco e o derradeiro esforço para terminar em 2.º na etapa valeu-lhe outros seis segundos - contra os quatro do líder, que terminou logo atrás.

No domingo haverá mais montanha e uma chegada ao alto, mas já sem Ruben Guerreiro: a organização informou que o português da Movistar abandonou o Tour pelo segundo ano consecutivo, sem indicar o motivo, mas assegurando à agência “Lusa” que o português “não sofreu qualquer percalço na corrida que justifique preocupação”.