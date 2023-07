Volta a França: na pequena desilusão do Grand Colombier, Kwiatkowski surpreendeu Pogacar e Vingegaard

O 14 de julho é um dia especial para os franceses, calha sempre em plena Volta a França, mas dificilmente em 2023 seria dia de felicidade para os locais no mítico Dia da Bastilha. Em 2017, Warren Barguil, que até está no pelotão, foi o último gaulês a vencer no dia nacional de França, mas este Tour foi desenhado para se assistir a um duelo entre os favoritos no final da etapa 13, um longo plano até se chegar à terrível subida no Grand Colombier, tudo ou nada para se jogar nos últimos quilómetros da tirada.

Só que não foi bem isso que aconteceu.

O primeiro a cruzar a meta foi Michal Kwiatkowski (INEOS), polaco campeão mundial em 2014, já vencedor de uma etapa no Tour em 2020, e que fez parte da fuga de cerca de 20 homens que as equipas com pretensões à geral deixou fugir ainda na parte plana da etapa. Nela estava, por exemplo, Nelson Oliveira, o português da Movistar, Matej Mohoric (Bahrain) ou Alberto Bettiol (EF), tudo gente com bom rolar. Demasiado espaço lhes foi dado e quando o pelotão entrou por fim na subida final, já os homens da frente levavam quase quatro minutos de vantagem, diferença que pouco ou nada se alterou durante os primeiros quilómetros do Grand Colombier. A pretensão de Tadej Pogacar vencer a etapa para a assim conseguir as bonificações e tentar agarrar a amarela a Jonas Vingegaard estava, assim, mais difícil.

No grupo fugitivo, Quentin Pacher (Groupama), foi o primeiro a tentar uma aventura a solo, mas rapidamente se viu apanhado. Lá se iam as esperanças de uma vitória francesa no 14 de julho. Seguiu-se então o ataque de Kwiatkowski, homem tarimbadíssimo nas grandes voltas, um all-arounder essencial. Precisamente há um ano, foi Thomas Pidcock a dar à INEOS uma brilhante vitória na montanha, no Alpe d’Huez, desta vez foi o polaco.





Quando Kwiatkowski cruzou a meta, já o grupo dos favoritos estava a poucos segundos. Adam Yates abriu as hostilidades, com um primeiro ataque para desfazer o grupo e deixar Pogacar em melhor posição de atacar, numa etapa em que, tirando o lapso de atenção a deixar escapar a fuga, a UAE Emirates deu uma excelente retaguarda ao esloveno. Pogacar desferiria um ataque supersónico já nos últimos metros, pleno de pujança e velocidade, ao qual só Vingegaard, algo só numa etapa difícil para a Jumbo, respondeu. Ainda assim, o vencedor de 2020 e 2021 conseguiu chegar em terceiro, recolhendo a respectiva bonificação e ganhando mais uns segundinhos ao dinamarquês - são agora 9 os segundos que os separam.

O espectáculo que se esperava para o Grand Colombier acabou por ser apenas um fogacho, mas ainda há muita montanha nesta edição da Volta a França e todos os esforços podem sair caros. No sábado há novamente muito que escalar, cinco contagens de montanha, a última a 12 quilómetros da meta, em Morzine.