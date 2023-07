Na loucura da Volta a França, Ion Izaguirre foi o mais lúcido: veterano espanhol volta a ganhar no Tour sete anos depois

Há sete anos andávamos nós, portugueses, festejando embebedados de alegria depois daquele chuto de Eder no Stade de France. Uns dias depois, Ion Izaguirre atacava na penúltima descida da 20.ª e penúltima etapa da Volta a França, para depois subir a solo o Col de Joux Plane, antes da chegada em Morzine.

No sábado, o Tour vai passar de novo por essas estradas, mas o basco de 34 anos não quis esperar. Esta quinta-feira, foi o primeiro na frenética etapa 12, com chegada a Belleville-en-Beaujolais, atacando, desta vez, numa subida, a última da longa jornada de rompe-pernas com início em Roanne.

As primeiras duas horas da etapa foram de constantes ataques, sem uma fuga a definir-se. Todos os homens que andam bem na média montanha tentaram a sua sorte: de Mathieu Van der Poel a Mattias Skjelmose, passando por Julian Alaphilippe ou Wout Van Aert, não houve quem não se atirasse para a frente.

A meio da etapa, um grupo de cerca de 15 elementos conseguiu finalmente fugir ao pelotão. Nele, Thibault Pinot, com pretensões ao top 10, Guillaume Martin, idem, Van der Poel ou o português Rúben Guerreiro. E também, Ion Izaguirre, o espanhol da Cofidis, incógnito no meio de tanta gente com ideias.

Mas numa etapa de tantas tentativas e erros, foi mesmo o discreto mas cheio de experiência Izaguirre que desferiu o ataque que seria o certo: depois de ele próprio ter passado as suas dificuldades em outras das montanhas do dia, a meio do Col de la Croix Rosier foi por ali fora, passando no alto já com 24 segundos de vantagem para os perseguidores. Depois, na descida, a sua especialidade, a vantagem ainda aumentou. O espanhol voltou a vencer, sete anos depois daquele primeiro triunfo. E a Cofidis, depois de 11 anos de jejum, vai já na segunda vitória, depois de Victor Lafay vencer em San Sebastian.

Na sexta-feira, a etapa 13 promete sangue. São apenas 138 quilómetros, planos, até à última vintena de quilómetros, em que o Grand Colombier se colocará à frente dos ciclistas, com final de categoria especial.