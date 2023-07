Volta a França. Jasper Philipsen também sabe ganhar sozinho

Mudar a forma como se é conhecido no pelotão depende muito de cada ciclista. Há um ano, metade dos ciclistas da Volta a França estaria ainda a rir com a gafe de Jasper Philipsen, que na 4.ª etapa abriu os braços para festejar uma vitória que, percebeu mais tarde, não seria dele, porque Wout Van Aert já tinha cruzado a meta, sozinho momentos antes.

Acontece, mas vale uns dias de cara corada para um atleta.

Mas o embaraço foi tratado ainda durante a edição de 2022: nos Campos Elíseos, o cálice sagrado para um sprinter, o belga foi o primeiro. E a vingança está a ser consumada de forma quase maquiavélica em 2023. O ciclista da Alpecin-Deceuninck já leva quatro vitórias nesta edição do Tour, onde não há homem rápido que o pare. Esta quarta-feira, na 11.º tirada, com final em Moulins e com uns chuviscos à mistura, Philipsen nem precisou do seu lançador de luxo, Mathieu van der Poel, para bater a concorrência. Aproveitando a roda de Dylan Groenewegen, ganhou tranquilamente, levantando quatro dedos da mão para o caso de alguém não ter percebido que aquela era a sua 4.ª vitória.

Vencer quatro etapas numa única edição do Tour não é um feito que aconteça amiúde. Na verdade, há apenas um ciclista no ativo que o conseguiu, Mark Cavendish, que já não está nesta Volta a França devido a queda. O Comboio da Ilha de Man venceu seis etapas em 2009 e cinco em 2011. Não haverá muitas mais oportunidades para os sprinters até Paris, mas são números ainda possíveis de alcançar para Philipsen.

A etapa 11 estava talhada para uma chegada ao sprint, mas um trio de ciclistas aventurou-se numa fuga logo nos primeiros momentos. Andrey Amador (EF Education EasyPost) foi o primeiro a fugir e a ele juntaram-se Daniel Oss (Total Energies) e Matis Louvel (Arkea). A fuga esteve sempre controlada pelo pelotão, como quem deixa as crianças em liberdade para depois as obrigar a regressar a casa para jantar. Louvel foi o primeiro a ser apanhado e a cerca de 70 quilómetros da meta Amador também baixou os braços. Restou o guerreiro italiano Oss, a tentar desafiar as regras e a autoridade do pelotão - foi absorvido a apenas 13,5 quilómetros do fim, onde Philipsen seria, então, novamente o mais forte.