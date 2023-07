Tour de France: Pello Bilbao ganhou etapa em memória de Gino Mäder e isso vale o máximo de dinheiro que poderia valer

A 16 de junho, a pior das notícias chegou ao pelotão da Volta à Suíça: vítima de uma queda, Gino Mäder, ciclista helvético, morreu. Aos 26 anos, um dos melhores corredores da sua geração desaparecia, levando ao abandono da prova da Bahrain-Victorious, a sua equipa, bem como de outras duas formações.

Foi, assim, em luto que a Bahrain entrou nesta edição do Tour de France. Antes da partida, em Bilbau, Pello Bilbao, o basco que viu o arranque da competição passar pelas estradas onde habitualmente treina, garantiu que ele e os colegas “pedalariam em homenagem” a Mäder.

O espanhol passou mesmo das palavras aos atos e decidiu dar sequência a uma campanha que o falecido suíço vinha colocando em prática. Durante o Tour, doará €1 a uma associação por cada ciclista que chegue depois de si na etapa do dia, servindo o dinheiro angariado para comprar um terreno desflorestado e replantá-lo com espécies locais.

Ora, na tirada 10, a quantidade de dinheiro que será doada será máxima, já que todos os 168 restantes competidores terminaram atrás de si. Ao final dos 167,2 quilómetros entre Vulcania e Issorie, Bilbao, após intrometer-se numa fuga, impôs-se num sprint a seis e ergueu os braços em tributo a Mäder, saltando, também, para o quinto lugar da geral.

David Ramos/Getty

A etapa começava acidentada desde a partida. Após o dia de descanso, na sequência de mais uma jornada de espetáculo entre Vingegaard e Pogacar no Puy de Dôme, as quatro contagens de montanha nos primeiros 100 quilómetros seriam, noutros tempos, palco para a criação de uma fuga, para a poupança de energia entre as principais figuras, para a relativa monotonia das clássicas jornadas de transição.

Mas não neste Tour, não no ciclismo destes tempos, não nas aventuras, ataques e contra-ataques, epopeias e ousadias desta época nas bicicletas. A etapa arrancou e, entre mil e uma tentativas de escapada, uma delas chegou mesmo a ter Vingegaard e Pogacar na frente a mais de 150 quilómetros da meta.

Lá estavam os dois, colados, sempre a marcarem-se, num início de tirada louco. Foram-se formando pequenos grupos, com más notícias para os franceses: David Gaudu e Romain Bardet, respetivamente o 8.º e o 10.º da geral e os portadores das maiores ambições do país que acolhe a corrida, ficavam para trás. Ambos viriam a recuperar terreno, chegando junto dos favoritos, mas o susto — e a sensação de que estão longe da melhor forma — ficou lá.

A fuga lá se formou, sem Nélson Oliveira nem Rúben Guerreiro, que chegaram a tentar integrá-la, mas com gente da qualidade de Julian Alaphilippe, Michał Kwiatkowski ou Esteban Chaves. Mas, na parte final, o mais forte foi Bilbao, que pareceu sempre no controlo das movimentações e, no sprint, venceu com relativo conforto, deixando o alemão Georg Zimmermann para segundo e o australiano Ben O'Connor para terceiro.

O grupo principal chegou 2,53 minutos depois, fazendo Bilbao saltar de 11.º para quinto. Pello é o 66.º espanhol a ganhar uma etapa no Tour, quebrando um jejum que durava desde Omar Fraile, a 21 de julho de 2018. Mas esta teve dedicatória especial: “Vai para ele, para o Gino”, disse Bilbao na entrevista após o final, já depois de ter apontado para a inscrição “#rideforGino” no seu capacete.

A Volta a França prosseguirá na etapa 11, com 179,8 quilómetros entre Clermont-Ferrand e Moulins, dia menos acidentado. Oportunidade para os sprinters ou palco para nova fuga?

O topo da classificação geral, já agora, literalmente em nada mudou: Tadej Pogacar continua a perseguir Jonas Vingegaard com os mesmos parcos 17 segundos de desvantagem.