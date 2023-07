Volta a França: a coragem de Pogacar para recortar mais segundos a Vingegaard no Puy de Dôme

Na quarta-feira, primeira etapa nos Pirenéus, o minuto perdido por Tadej Pogacar para Jonas Vingegaard deu para muito falatório. Nem uma semana de Tour havia e o esloveno já parecia arrumado, a lesão no pulso estaria a dar de si, o dinamarquês teria um passeio até Paris.

Nada mais errado.

Logo no dia seguinte, o campeão de 2020 e 2021 aguentou o ritmo imparável da Jumbo-Vista no Tourmalet para no Cauterets-Cambasque, a última dificuldade do dia, atacar Vingegaard a 2,7 quilómetros da meta e vencer a etapa com a epicidade que já lhe é conhecida. Logo ali, recortou 24 segundos ao dinamarquês, mais uns pozinhos de bonificações. O Tour, afinal, não tinha terminado.

Este domingo, a etapa 9 arrancava de Saint-Léonard-de-Noblat, vila natal de Raymond Poulidor, para terminar na subida do Puy de Dôme, local mítico para Poulidor, onde em 1964 protagonizou uma luta até física com Jacques Anquetil no adormecido vulcão, com direito a cotoveladas com ambos em cima das bicicletas, como se o espaço disponível não desse para os dois. Poulidor chegou primeiro que Anquetil, mas foi o último a assegurar o 5.º e derradeiro Tour da sua conta.

O Puy de Dôme, há 35 anos fora do percurso da Volta a França, é uma subida curta, porém duríssima e seria improvável que não existissem ataques. Mas antes, podemos falar rápido do vencedor da etapa, Michael Woods, canadiano da Israel que passou Matteo Jorgenson (Movistar) a 400 metros da meta, num esforço inglório para o norte-americano, que começou a subida sozinho. Na altura, parecia o último resistente da fuga do dia, mas Woods ainda teve força para o ir buscar.

DIRK WAEM

Mas o grande interesse estava 15 minutos atrás, no grupo do camisola amarela. Sepp Kuss fez o trabalho de sapa do costume para Vingegaard e a 1,5 quilómetros da meta Tadej Pogacar arrancou. Apenas o dinamarquês seguiu o ritmo do esloveno da UAE Emirates, que atacou frenético, conseguindo uma nesga de espaço entre ambos, que se foi alargando, mas não muito. O último quilómetro foi de esforço hercúleo dos dois, dois grandes campeões, a lutar contra os constantes 12% de inclinação. No final, apenas oito segundos foram ganhos por Pogacar a Vingegaard, mas mentalmente a corrida parece ter virado - na geral, são apenas 17 os segundos que os separam.

A Volta a França vai agora para o seu primeiro dia de descanso e seguem-se três etapas ideais para fugas vingarem. Na sexta-feira, a alta montanha estará de volta, com uma curta etapa de pouco mais de 130 quilómetros com chegada à categoria especial de Grand Colombier. E se o Tour continuar com o espectáculo que nos ofereceu nesta primeira semana, é mais que certo que haverá fogo de artifício.