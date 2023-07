Hat-trick de vitórias para Jasper Philipsen, o sprinter em melhor forma desta Volta a França

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) conquistou esta sexta-feira a terceira vitória na 110.ª Volta a França, ao vencer ao sprint a sétima etapa, numa jornada tranquila para o camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

No final dos 169,9 quilómetros entre Mont-de-Marsan e Bordéus, Philipsen impediu Mark Cavendish (Astana) de fazer história no Tour, batendo ao sprint o britânico, segundo, e o eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), terceiro com as mesmas 03.46.28 horas do vencedor.

Vingegaard chegou integrado no pelotão e, no sábado, vai partir para a oitava tirada, uma ligação de 200,7 quilómetros entre Libourne e Limoges, com 25 segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo da geral, e 01.34 minutos sobre o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), que é terceiro.