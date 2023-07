As notícias sobre a morte de Pogacar eram manifestamente exageradas: esloveno deixa Vingegaard para trás e ganha etapa no Tour de France

Não se pode descartar um campeão. Por muito que tenha um pulso com marcas de uma fratura recente, que venha de ceder 1.04 segundos para o seu grande rival ou não seja o vencedor em título da corrida. Não se pode descartar um campeão, ainda para mais quando esse campeão é um homem audaz e corajoso, que não cede sem dar luta, que, quando cai, pensa imediatamente em levantar-se, sem perder demasiado tempo a lamentar as feridas.

Se a etapa seis do Tour de France começou com (legítimos) cenários a serem equacionados, pensando-se se novo dia glorioso para Jonas Vingegaard poderia quase colocar um ponto final na corrida antes de fechada a primeira semana, a jornada terminou com a competição mais viva que nunca, com a chama de um duelo a dois a confirmar que podemos ter uma das edições mais fantásticas da memória recente.

No mítico Tourmalet, a Jumbo-Visma começou por dinamitar o grupo de favoritos para, depois, Vingegaard atacar. Tudo dentro do planeado. Mas Pogi colou-se à roda do dinamarquês e não a largou, como não largaria na ascensão final dos 144,9 quilómetros da tirada, o Cauterets-Cambasque, última das quatro contagens de montanha do dia. Depois de resistir às ofensivas de Jonas, Tadej partiu para o contra-ataque a 2,7 quilómetros da meta, uma prova de vitalidade, ambição e resiliência.

Vingegaard não o seguiu, o Tour como que renasceu, animado por um combate entre dois craques muito por cima dos restantes. Hindley, o camisola amarela, estava lá bem para trás. Mais perto estava Rúben Guerreiro, quarto na etapa e novo candidato à classificação da montanha.

Pogacar ganhou, 24 segundos à frente de Vingegaard, aos quais se somam quatro segundos de bonificações que ganhou a mais do homem da Jumbo-Visma. Na geral, Jonas é líder, com 25 segundos de vantagem para o líder da UAE-Emirates. O terceiro é Jai Hindley, a 1,34 minutos de Vingegaard, distância que parece bem inferior à real diferença de nível entre os dois melhores e o resto.

A dura jornada tinha como protagonista o Tourmalet, a terceira ascensão do dia, a mais mítica e dura, com os seus 17 intermináveis quilómetros a 7,4% de inclinação média. L’incontournable, o inevitável, a única maneira de cruzar por aquela zona no coração dos Pirenéus.

Subir o Tourmalet era o sonho de Alphonse Steines, um jornalista que em 1910 imaginou que o Tour, que tivera a primeira edição em 1903, poderia passar por aquele caminho de montanha, feito somente por alguns agricultores locais e, sobretudo, por animais. Para provar que era possível colocar o Tourmalet no percurso da corrida, Steines subiu-o, quase se perdendo na neve pelo caminho. No entanto, escreveu um telegrama ao seu chefe e organizador do Tour, Henri Desgrange: “Atravessei o Tourmalet stop. Muito boa estrada stop. Perfeitamente exequível”.

Steines convenceu Desgrange a dar 3.000 francos às autoridades locais para melhorar a estrada do Tourmalet, até então um mero caminho de cabras. E, em 1910, o Tourmalet estreou-se na Volta à França, apesar de a organização temer ataques de ursos, naquele momento ainda muito comuns na zona.

Nunca uma corrida de bicicletas fora tão alto como os 2.111 metros daquele colosso. Octave Lapize foi o ganhador da etapa 10 do Tour de 1910 e, durante a subida, pasmado com a dureza daquele gigante, gritou para os organizadores: “Assassinos! Vocês são uns assassinos!”. Mais de um século depois, aqui está o Tourmalet, feito lenda do Tour, pedaço da mitologia do ciclismo.

THOMAS SAMSON/Getty

Uma fuga de 20 homens ganhou destaque no começo da tirada. Nela estava Rúben Guerreiro, de olhos postos na disputa da etapa e nos pontos da classificação da montanha, com a companhia ilustre de Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel ou Julian Alaphilippe.

Ao começo do Tourmalet, o grupo chegou com cerca de 4,30 minutos de vantagem. Na ascensão, viu-se a força da Jumbo-Visma, com a equipa de Vingegaard a endurecer o ritmo do pelotão ao mesmo tempo que, na frente, Van Aert impunha o andamento durante toda a ascensão. Já com a fuga bem mais reduzida, Rúben Guerreiro chegou ao topo do Tourmalet em segundo.

Mais atrás, cada homem da Jumbo que passava para a frente deixava candidatos em sofrimento. Wilco Kelderman deu um primeiro abanão, Sepp Kuss intensificou depois o ritmo, Jonas Vingegaard acelerou ainda mais. Só que, ao contrário do que vimos na etapa anterior, Pogacar respondeu e lá foram os dois, num Tour só deles, inacessível para os mortais. Cedo se percebeu que Jai Hindley diria adeus à camisola amarela.

Tim de Waele

Pogacar e Vingegaard chegaram ao grupo em fuga, iniciando a subida final juntamente com Van Aert ou Rúben Guerreiro. O português da Movistar, aniversariante do dia, somou 27 pontos para a montanha, sendo agora terceiro nessa classificação, com menos um ponto que Felix Gall e menos nove que Neilson Powless, parecendo agora candidato a conquistar o prémio que arrebatou no Giro 2020.

A 4,5 quilómetros, quando a derradeira dificuldade empinou, Vingegaard voltou a arrancar. E Pogacar respondeu com facilidade impressionante, fazendo-o sentado, confortável, até sereno. Pouco depois viria o contra-ataque.

Os últimos minutos da etapa foram uma cavalgada de Pogacar, uma afirmação de personalidade, a demonstração do carácter de campeão e das pernas de locomotiva. Só festejou quando cruzou a meta, evidenciando que, nesta contenda a dois, cada segundo conta.

Passaram seis dias de Tour mas, em emoções, parece que já vivemos o suficiente para alimentar muito tempo de recordações, de contos, de literatura que recorde estas aventuras de Jonas e Pogi, Pogi e Jonas. Somente 25 segundos os separam. Não se pode descartar um campeão. E em França há dois à solta.

A classificação geral: