Tour de France: no dia de glória para Hindley, Vingegaard desfere um primeiro golpe duro nas ambições de Pogacar

São as coisas deste ciclismo de 2023, que deixou para trás as cautelas, cálculos e receios dos primeiros anos do século XXI para parecer um reviver das corridas de outrora, das grandes aventuras, das fugas de dezenas de quilómetros, dos ataques épicos. Um vencedor recente de uma grande volta, que partia para a etapa a 22 segundos do líder, a entrar numa fuga, rodando mais de 100 quilómetros na frente? Bem-vindos ao ciclismo atual, onde as proezas acontecem.

Foi esse o espírito que invadiu Jai Hindley, australiano da Bora que ganhou o Giro 2022 mas está em estreia no Tour. Entrou numa escapada com mais de 20 homens, onde teve a companhia de gente ilustre como Wout Van Aert, Giulio Ciccone, Rigoberto Urán, Felix Gall, Daniel Felipe Martínez ou Julian Alaphilippe. O grupo foi ganhando tempo, até que, na subida final — Col de Marie Blanque, 7,8 quilómetros a 8,5%, terminando a 18,5 quilómetros da meta — o australiano atacou e foi sozinho, num contra-relógio primeiro a subir, depois a descer e finalmente no plano.

Contas feitas, foi um dia perfeito para Hindley: épica fuga quase desde o começo, ataque em solitário durante mais de 20 quilómetros, vitória na etapa e camisola amarela. A vantagem é de 47 segundos para Jonas Vingegaard, agora segundo na geral, que chegou a 34 segundos do homem da Bora. E, tão ou mais importante que isso, com 1.04 minutos de vantagem para Tadej Pogacar, numa primeira derrota para as ambições que o esloveno tem de reconquistar a competição em que triunfou em 2020 e 2021.

David Ramos/Getty

Apesar da enorme valia da fuga, só a UAE-Emirates, de Pogacar, perseguiu durante todo o dia, desgastando-se bastante. Na última dificuldade, e quando lá à frente Hindley cavalgava para a glória, a grande rival da Emirates usou a sua conhecida força coletiva para preparar o caminho para a ofensiva de Vingegaard.

Van Aert, vindo da fuga, deu a primeira aceleração, que deixou gente como Landa, Bernal ou Bardet a sofrer. Feito o trabalho do belga, foi a vez de Sepp Kuss, o norte-americano que é talvez o melhor gregário de montanha do mundo, fazer o seu trabalho. Sempre elegante na bicicleta, Kuss deixou os irmãos Yates ou Gaudu para trás.

A mais de 20 quilómetros do fim, Pogacar já estava sozinho, repetindo os pesadelos de 2022. E, também numa reedição do que vimos há 12 meses, não teve capacidade para responder ao seu grande adversário.

Quando Vingegaard ataca, fá-lo para marcar diferenças, qual predador que vai diretamente à jugular. A ofensiva deixou Pogacar para trás. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Na meta, o esloveno, vencedor em 2020 e 2021, perdeu 1.04 minutos para o dinamarquês, que subiu ao alto do pódio em 2022.

A geral fica agora com Jai Hindley como intruso na luta esloveno-dinamarquesa. Mas o grande derrotado é mesmo Pogacar, a 1.40 minutos da amarela e a 53 segundos de Vingegaard, confirmando que, quiçá, as mazelas da queda na Liège-Bastogne-Liège, quando partiu o pulso, ainda não estão completamente curadas.

A etapa seis continuará com as andanças dos Pirenéus. Os 144,9 quilómetros entre Tarbes e Cauterets-Cambasque têm quatro contagens de montanha: uma de terceira categoria, seguido por uma primeira categoria, a ascensão ao mítico Tourmalet e a subida final. Mais espetáculo a caminho?

Classificação geral