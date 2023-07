Volta a França: Philipsen bisa antes de chegarem as montanhas dos Pirenéus

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) conquistou esta terça-feira a segunda vitória consecutiva, ao impor-se na quarta etapa da 110.ª Volta a França, que continua a ser liderada pelo britânico Adam Yates (UAE Emirates) na véspera da entrada nos Pirenéus.

Num final acidentado e marcado por várias quedas, Philipsen foi o melhor pelo segundo dia consecutivo, cortando a meta, após 181,8 quilómetros entre Dax e Nogaro, com o tempo de 4:25.28 horas, à frente do australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro.

O belga, que contou mais uma vez com a inestimável ajuda do comboio de Mathieu van der Poel, decisivo a encontrar os espaços que pareciam impossíveis de abrir no sprint no circuito de automobilismo de Nogaro, onde terminou a etapa, é o primeiro ciclista a vencer as duas primeiras etapas ao sprint de uma edição do Tour desde Mark Cavendish, em 2016. Philipsen, que também pontuou no único sprint intermédio do dia, é também novo dono da camisola verde, dos pontos.

Adam Yates, que chegou no grupo do vencedor, manteve os seis segundos de diferença para os mais diretos perseguidores, o seu colega esloveno Tadej Pogacar, e o seu irmão gémeo Simon (Jayco AlUla), respetivamente segundo e terceiro na geral, e vai na quarta-feira enfrentar o primeiro grande teste à sua liderança nos 162,7 quilómetros entre Pau e Laruns, que incluem uma contagem de montanha de categoria especial e outra de primeira, a menos de 20 quilómetros da meta, já nos Pirenéus.