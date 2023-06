Como na Fórmula 1, Tour quer que comunicações rádio entre diretores e ciclistas sejam transmitidas na TV. Equipas dividem-se

Chega a informação gráfica e logo a seguir aquele som rarefeito, de uma conversa que parece vinda do fundo do mar entre um engenheiro e um piloto a conduzir a altas velocidades em circuitos em que o mais pequeno erro por significar o fim. Às vezes é uma simples informação de estratégia, uma chamada à box. Noutras há ânimos exaltados, queixas, umas mais atendíveis que outras. Na Fórmula 1, há anos e anos que as comunicações entre pilotos e engenheiros é pública e parte da transmissão televisiva das corridas. O público aprecia, envolve-se apaixonadamente no verdadeiro significado de esta ou daquela mensagem, tantas vezes atirada com termos crípticos, para levar os rivais ao engano.

Ora, essa realidade poderá estar a chegar ao ciclismo. O jornal francês “Ouest-France” garante que a ASO, organizadora da Volta a França, quer levar o formato para a mais icónica das provas das duas rodas não motorizadas a nível planetário, que arranca no primeiro dia de julho. Tudo seria feito, mais coisa, menos coisa, à imagem do que acontece então na Fórmula 1: as comunicações seriam transmitidas “em semi-direto”, aponta o jornal, “alguns minutos depois” de terem realmente acontecido, com um moderador a filtrar aquilo que é “televisionável ou não”.

O “Ouest-France” diz que a ideia, que já testou águas na Volta a França feminina do ano passado, foi acolhida positivamente pela maioria das equipas. Uma dessas equipas não foi a Groupama-FDJ, a formação gaulesa mais bem classificada no ranking da União Ciclista Internacional. Marc Madiot, diretor do conjunto francês, foi claro, sob forma de questões: “Conseguem imaginar as nossas conversas reveladas na TV? Conseguem mesmo conceber uma câmara de televisão estar autorizada a filmar um treinador de futebol a dar instruções aos seus jogadores ao intervalo?”, disse ao jornal.

Tim de Waele

Mais aberta à ideia estará a TotalEnergies, outra equipa francesa. “Não temos nada a esconder, estamos OK com a decisão”, frisou Jean-René Bernaudeau, o líder do combinado que tem, por exemplo, Peter Sagan nas suas fileiras, um dos ciclistas mais populares do pelotão. O diretor desportivo da formação, Benoit Génauzeau, lembrou que a ideia “faz parte da evolução do desporto” e que a equipa não vai “travar essa evolução”.

“Não acredito que vá revelar segredos, vai haver um filtro. Tenho confiança”, continuou o responsável.

A Volta a França é um dos eventos desportivos anuais mais vistos no planeta e não tem tido dificuldades em chegar a novos públicos. De acordo com números da Warner Bros. Discovery Sports, detentora da Eurosport, a edição de 2022 foi a mais vista dos últimos cinco anos no canal, com um aumento de audiências de 23% face ao ano anterior.

Ainda assim, a ASO tem tentado chegar ainda mais perto do público. Há poucas semanas estreou o docudrama “Volta a França - No Coração do Pelotão”, seguindo a mesma premissa de “Drive to Survive”, a produção que fez explodir a popularidade da Fórmula 1 em novos mercados e públicos mais jovens.