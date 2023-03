Ex-campeão mundial de contrarrelógio pegou na pressão de ar e matou o gato do vizinho. Quem era o vizinho? Um ministro de San Marino

A história resume-se facilmente: Antonio Tiberi, um ciclista profissional de 21 anos, estava à janela de sua casa, em San Marino, quando pegou na pressão de ar, apontou para a cabeça do gato do vizinho e disparou. A morte do gato, um incidente que aconteceu em junho, valeu-lhe uma multa de €4.000 e a suspensão da sua equipa, Trek-Segafredo, conta o “The Guardian” .

“O gato não incomodava ninguém”, declarou ao “Corriere della Sera” o vizinho, Federico Pedini Amati, o ministro do Turismo de San Marino e ex-chefe de Estado do território. “Estava connosco há muito tempo. A minha filha de três anos, a Lucia, adorava-o. Não se pode matar um animal de estimação e livrar-se com uma multa de €4.000.”

Ao mesmo jornal, o ciclista explicou-se : “Só queria medir a capacidade do tiro da arma. Apontei também para um sinal de trânsito e reconheço que também tentei atirar a um gato e que, para minha surpresa, acertei. Não tinha a intenção de matá-lo, estava convencido de que a arma não era letal”. Na sequência da denúncia de Amati, a pressão de ar foi confiscada.

A equipa de Tiberi partilhou nas redes sociais um comunicado em reação ao incidente. “A Trek-Segafredo concorda totalmente com a multa e condena firmemente o ato repreensível, que é uma violação clara do código de conduta da equipa”, pode ler-se na nota.

A Trek-Segafredo informou ainda que suspendeu o atleta pelo menos por 20 dias, ficando este sem receber o vencimento. Essa verba será doada a uma organização de proteção e resgate de animais, informou ainda a equipa, que voltou a referir a “desilusão” perante a atitude do italiano.

“A equipa vai trabalhar de perto com o Antonio para garantir que ele se educa e espera que ele dê os passos necessários para expressar os seus remorsos e tornar-se numa pessoa melhor”, assim conclui o comunicado.

O campeão do mundo de contrarrelógio de 2019 estava a viver há pouco tempo em San Marino.