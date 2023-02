Europeus de ciclismo de pista: Tata Martins conquista medalha de ouro no scratch, Rui Oliveira é prata na corrida de eliminação

Os últimos anos têm trazido para Portugal glórias escritas em velódromos, longe do asfalto para onde mais tradicionalmente se concentram as atenções no ciclismo. Ora, no primeiro dia dos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, na Suíça, a tendência dos últimos anos manteve-se de forma ainda mais acentuada.

Tata Martins tem 23 anos mas já está habituada a fazer história. A pioneira do ciclismo nacional escreveu mais uma página de êxito ao ganhar a medalha de ouro no scratch, juntando este triunfo aos bronzes logrados na eliminação do Europeu de 2020 e no Scratch no Europeu de 2019.

Já Rui Oliveira ficou em segundo na corrida de eliminação. Foi a quinta medalha do ciclista da UAE-Emirates em Europeus, depois do triunfo no scratch em 2021, das pratas no madison em 2021 e na eliminação em 2018 e do bronze, também na eliminação, em 2017.

No scratch, em que a mais rápida a completar 40 voltas ao velódromo vence, Tata impôs-se com autoridade, subindo ao pódio de sorriso rasgado e camisola de campeã europeia vestida. Depois de ouvido o hino nacional, a mulher-história das duas rodas não motorizadas saiu do pódio com uma celebração à Cristiano Ronaldo.

A nove voltas do final, a portuguesa isolou-se na companhia da espanhola Eukene Larrarte. As duas chegaram aos metros finais juntas, momento em que Tata foi, de longe, a mais forte, cruzando a meta sozinha. A polaca Daria Pikulik ficou com o bronze

Já na corrida de eliminação, na qual, no final de um certo número de voltas, o último corredor a passar a linha de meta é posto fora de prova, Rui Oliveira foi o segundo melhor. O português esteve sempre entre os primeiros e, no sprint para decidir o ouro, acabou batido por Tim Torn Teutenberg, da Alemanha. Philip Heijnen, dos Países Baixos, ficou com o bronze.

Depois dos êxitos de Rúben Guerreiro na Arábia Saudita e de Rui Costa em Maiorca e Valência, 2023 continua a ser um ano de triunfos para o ciclismo português. Nos Europeus, que decorrem até dia 12, competem ainda Iuri Leitão, João Matias, Diogo Narciso e Rodrigo Caixas.