Remco Evenepoel é o novo campeão mundial de fundo

O ciclista belga Remco Evenepoel sagrou-se esta madrugada campeão mundial de fundo, ao cortar isolado a meta no final da ‘prova rainha’ dos Mundiais de ciclismo de estrada, que decorreram em Wollongong, na Austrália.

O belga, de 22 anos, isolou-se nos derradeiros 25 quilómetros dos 266,9 da prova de fundo e cortou a meta com o tempo de 06:16.08 horas, deixando o pelotão, comandado pelo francês Christophe Laporte, prata, e o australiano Michael Matthews, bronze, a 02.21 minutos.

O vencedor da Volta a Espanha, que sucede no palmarés dos Mundiais ao francês Julian Alaphilippe, seu colega de equipa na Quick-Step Alpha Vinyl, junta a camisola arco-íris em elites ao título mundial que conquistou em júnior, em 2018.

O português com a melhor prestação foi Nélson Oliveira, que fechou os quase 267 quilómetros no 44.º lugar. Já João Almeida terminou a corrida na 60.ª posição, a pouco mais de cinco minutos do vencedor da prova.

“Acredito que o problema de saúde que o João Almeida teve [febre e problemas gastrointestinais] e que o impediu de participar no contrarrelógio também fez com que hoje não estivesse tão forte”, explicou o selecionador nacional, José Poeira, citado pela “A Bola”.

“Esta era uma prova muito longa e difícil e o facto de ter estado algum tempo sem treinar devido a esse problema poderá ter influenciado a sua prestação», disse ao site da Federação de Ciclismo”, acrescentou Poeira.