O primeiro líder da Volta a Portugal chama-se Rafael Reis

O português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) tornou-se, esta quinta-feira, o primeiro líder da 83.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer o prólogo de 5,4 quilómetros em Lisboa.

O campeão português de contrarrelógio foi o mais rápido no curto exercício, com um tempo de 6.11 minutos, repetindo os triunfos no prólogo de 2016, 2018 e 2021 da Volta a Portugal.

O uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), vice-campeão em 2021, fez o segundo melhor tempo, com o britânico Oliver Rees (Trinity Racing) a ser terceiro, ambos a nove segundos.

Na sexta-feira, corre-se a primeira etapa, com uma ligação de 193,7 quilómetros, entre Vila Franca de Xira e Elvas, num percurso com duas contagens de montanha de quarta cetegoria.