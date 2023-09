Benfica regressou aos lucros (com ajuda de Rammstein), duplicou prémio a Soares de Oliveira e Rui Costa já tem auditoria à era Vieira

São lucros que há dois anos não se viam, num ano em que todas as rubricas de receitas tiveram uma evolução positiva, seja por conta de Enzo Fernández, seja porque houve mais quartos de final da Liga dos Campeões, seja porque há concertos no estádio.

Mas a época que terminou em junho também deixa sinal de que a dívida da SAD do Benfica, embora esteja a descer, permanece nos níveis mais elevados dos últimos anos. A inflação e a covid-19 também são agora justificações para que o clube demore 35 anos, e não 25, a pagar à SAD pelo Estádio e pela Benfica TV.

Pelo meio, Soares de Oliveira, ainda no clube, recebeu este ano um prémio que nunca tinha visto, levando para casa uma remuneração superior a meio milhão de euros, e Miguel Moreira, que saiu do clube por investigações à sua atuação, também recebeu uma remuneração para não trabalhar para a concorrência.

As 178 páginas do Relatório e Contas, que foi divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira à noite, mostram o que foi o último ano da SAD encarnada - que, ao contrário das restantes empresas, termina em junho, e não em dezembro.