Roger Schmidt e a baliza: “Trubin é um grande guarda-redes, temos muita confiança nele e essa situação, para mim, está 100% clara”

Jogo com o Vitória

“É sempre importante ter um bom resultado antes das paragens para as seleções, jogar bem, porque temos de viver com este jogo durante duas semanas. Ganharam os três jogos da liga e sabemos que estão em boa forma. Têm um novo treinador, com uma abordagem diferente. Será um jogo duro. Treinámos bem e a equipa está muito motivada. Temos de tentar marcar golos, evitar os contra-ataques e marcar no momento certo. Se se tornar um jogo difícil temos de continuar concentrados e focados. Estamos preparados para tudo amanhã. Esperamos um rival muito bom e queremos mostrar como gostamos de jogar no nosso estádio”

Vlachodimos e Ristic

“Não é uma surpresa esta questão. Alguns ajustes são possíveis. Não posso falar de coisas que ainda não estão feitas e neste momento ainda são temas em aberto. Pode acontecer algo, mas podemos falar amanhã depois do jogo, quando a janela de transferências estiver fechada”

Grupo do Benfica na Champions

“É um grupo muito interessante, todas as equipas são muito boas. Jogámos com o Inter há pouco tempo e perdemos. Mas ficámos com a ideia que podíamos ter feito mais. O Salzburgo conheço muito bem dos dias em que estive lá, há 10 anos. Adoro o clube e mostraram nos últimos anos muita consistência e acreditam muito na sua filosofia de desenvolver jogadores, de jogar de forma intensa, por isso sei que é muito difícil defrontá-los. E a Real Sociedad, se te consegues qualificar para a Champions na liga espanhola é porque tens muita qualidade. Acho que é um grupo muito equilibrado e que serão precisos seis jogos muito bons para a qualificação. Grupo difícil, na minha opinião”

Trubin

“Nunca anuncio o onze antes nem decisões desse tipo. Dei algumas semanas ao Trubin para se adaptar e encontrar a sua confiança e conectar-se com os colegas, algo que para mim é muito importante. Depois do jogo com o Boavista decidi fazer uma mudança na baliza e o Samuel Soares mostrou também que está preparado. Temos uma situação na baliza em que há muita energia e o Trubin tem também experiência de Liga dos Campeões. Tento encontrar o momento certo para os jogadores entrarem, não é com os guarda-redes. Às vezes é muito rápida a conexão com os colegas e a forma como colocam nos treinos o que queremos em termos táticos e noutras situações precisam de mais tempo. Depende sempre do jogador e da situação, mas ele é um grande guarda-redes, temos muita confiança nele e a situação dos guarda-redes, para mim, está 100% clara”

Comentários das mulheres dos jogadores nas redes

“O que eu vejo é a minha equipa, os meus jogadores no balneário, nos treinos, em campo. E tudo está top. Admiro a atitude dos meus jogadores e da equipa e por isso é que fomos bem sucedidos no ano passado. Quando se quer ganhar títulos é preciso ser especial em algumas coisas e uma das coisas que para mim é especial é o espírito da equipa, a atitude de trabalho e o foco. E é isso que temos todos os dias. As coisas de fora são normais. Já mostrámos esta temporada que somos uma temporada muito boa. Já ganhámos um título contra o FC Porto. Da minha perspectiva, de dentro, acho que conheço bem a equipa e eles são uma equipa top e não tenho qualquer dúvida em relação a qualquer jogador”

Gonçalo Guedes, quando regressa?

“Esperemos que rapidamente. Está recuperado, mas precisa de mais um bocadinho, mas já sabíamos disso. Está muito motivado, a treinar-se três vezes por dia. No inverno, mesmo com os problemas com lesões, ficámos com a ideia que é um jogador top e que pode fazer a diferença. Ele adora este clube, era o seu desejo e tentámos tudo para o manter aqui. Tem muita energia e está muito motivado. Vamos tentar tudo para o trazer na sua melhor forma mas ainda deve precisar de três, quatro semanas”