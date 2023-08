Roger Schmidt e ainda a saga Vlachodimos: “Não critiquei a pessoa, só critiquei o comportamento no jogo”

Gil Vicente

“Não foi há muito tempo que jogámos com o Gil Vicente, um jogo muito importante fora, que ganhámos. A equipa mudou muito, novo treinador, novos jogadores. Têm uma abordagem diferente em termos táticos, já o mostraram nos primeiros jogos, tiveram um jogo muito eficaz com o Portimonense e jogaram muito bem frente ao Vitória, tiveram azar. Estão em boa forma e espero um jogo difícil, como são todos os jogos fora em Portugal. Teremos muitos adeptos, tal como na última vez e a ideia é continuar a jogar bom futebol e a ganhar jogos, como fizemos no último jogo em casa, jogo muito bom, com grande mentalidade”

Vlachodimos

“Já disse tudo sobre este tema. Não houve nada de novo e tudo está muito claro. Tento ser sempre muito honesto sobre os jogadores e sobre os jogos. Não importa se é um médio ou um guarda-redes, quando é óbvio que o desempenho não foi bom… não há problemas em falar disso. Não critiquei a pessoa, só critiquei o comportamento no jogo. Quando me perguntam sobre momentos do jogo, podemos falar disso. Falei internamente disso com os jogadores. Todos os jogadores sabem que para jogar no Benfica é preciso jogar sempre a grande nível e o passado não interessa. Estivemos bem na Champions e isso não nos dá pontos de bónus este ano. É o meu estilo de gestão, sempre honesto com os jogadores”

Vlachodimos pediu para sair

“Não vou falar dele mas de todos. Estamos a uma semana do fecho da janela e são tempos difíceis porque há muitos rumores. Muitos jogadores que não jogam tanto podem pensar em sair, há jogadores com ofertas grandes… há sempre muitos problemas nestas problemas mas o meu trabalho é focar-me na equipa. A situação na nossa equipa é que neste momento temos 22 jogadores, três guarda-redes. É bom, mas é o mínimo. Não podemos perder mais jogadores. Alguns ajustes são possíveis, não posso garantir nada, mas posso garantir que não vai acontecer muito. Queremos lutar por todas as competições em Portugal e queremos jogar bem na Champions. Alguns jogadores estão um pouco desapontados porque não jogaram nos primeiros jogos, é normal. Depois da pausa das seleções tudo será completamente diferente. Neste momento o ambiente é de top. Todos os jogadores estão focados mesmo os que têm uma situação pessoal difícil. O que vejo de momento é bom, estou feliz com a atitude. Há sempre barulho em torno da equipa, é normal, mas não na equipa”

Andreas Schjelderup

“Não vamos anunciar nada neste momento. Estes jogadores de quem querem falar inclui-os todos no sumário que fiz antes. Vamos ver o que acontecer”

Lateral-esquerda

“[Ristic] é opção para este jogo mas temos sempre de tomar decisões. O Aursnes pode fazer as laterais, fez vários jogos muito bons na posição na última temporada. Para ele até é capaz de ser mais fácil jogar na lateral-esquerda, está habituado a isso e eu tenho de tomar decisões. A minha decisão para a semana passada foi o Fredrik, também para termos mais um jogador atacante no meio-campo. Contra o Estrela era preciso mais um jogador muito bom a encontrar soluções em poucos espaços e foi por isso que escolhi o Fredrik. Foi uma decisão clara e para mim uma boa decisão”