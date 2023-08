A Arábia Saudita também ligou Di María. E o argentino disse que não, pelo Benfica

Raro é, por estes dias, ser um futebolista com títulos pomposos no armário lá de casa com uns quantos dos maiores clubes da Europa no currículo e não ouvir o toque ou sentir a vibração do telemóvel por causa de uma chamada com um número a começar por +966. O indicativo da Arábia Saudita assenta à medida em jogadores como Ángel Di María, campeão mundial pela Argentina, dono de nome e apelido conhecidos por quem se interesse minimamente por bola. Claro que o magro extremo do Benfica haveria de estar na mira dos interesses milionários de quem tenta comprar o prestígio e atenção para uma liga de futebol.

“Telefonaram-me da Arábia Saudita”, confirmou, sem surpresas, o jogador em entrevista à “D Sports”, uma rádio do seu país. “Recebi muitas chamadas. Os números que apresentam são incríveis, mas escolhi com o coração, quis vir para o Benfica”, acrescentou em mais uma carícia dada ao coração dos adeptos encarnados: “Estou muito agradecido ao clube, às pessoas, porque não é normal fazerem a receção aos jogadores quando chegam e tê-la foi muito bonito.”

Qualquer campeão mundial pela Argentina, há uns meses, viverá condenado a ser questionado pelo título conquistado no Catar. O atacante, de 35 anos, retornado “pela porta grande” ao Benfica, confidenciou que só reviu a final contra a França “uma vez depois de a jogar” - e apenas “até ao minuto 70, por aí, quando vieram so golos de Mbappé”. Não quis ver “a parte feia” e adiantou a sua revisita à história “até aos penáltis e aos festejos”. Nem a parada salvador do guarda-redes ‘Dibu’ Martínez foi capaz de rever, garantiu à “D Sports”.

‘El Fideo’, como é chamado na Argentina que inventa alcunhas para qualquer jogador, vai continuar na seleção pelo menos até à Copa América do próximo ano. “Daqui até lá é o prazo da seleção. Vou estar sempre pendente da lista de [Lionel] Scaloni. Queremos continuar na seleção e nos clubes para ganharmos títulos”, explicou, no plural, talvez alargando a sua argumentação a um companheiro especial. “Estar durante tantos anos ao lado do melhor do mundo é um privilégio. Temos uma grande ligação, conseguimos muitas coisas juntos”, admitiu, ao falar do Lionel Messi que voltou a sorrir a jogar futebol em Miami, no futebol dos EUA.