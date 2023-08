Roger Schmidt: “Este ano vai haver mais rotação, os jogadores estão muito próximos uns dos outros”

Estreia na Liga

“Para mim é uma deslocação complicada, mas todos os jogos fora na liga portuguesa são difíceis. O Boavista é complicado para abrir mas acho que foi bom já termos jogado a Supertaça, a temporada já começou para nós. Acho que estivemos muito bem, deu-nos confiança, mas este é um jogo diferente, uma tarefa diferente e temos de estar preparados para isso. O que sinto é que os jogadores estão muito focados e concentrados”

Trubin e Arthur

“Espero que nos tornem mais fortes, são dois grandes jogadores, já mostraram isso no passado e estamos felizes por terem escolhido o Benfica. Têm apenas um treino e meio com a equipa, não é muito, por isso tenho de perceber se é suficiente para fazer parte da equipa amanhã. Vou falar com eles e depois tomo uma decisão. A minha experiência é que é preciso um bocadinho mais para se estar mais ligado aos outros jogadores, perceber o estilo de jogo e não vou levá-los se sentir que é demasiada pressão para eles. O que quero é um bom arranque para eles e tenho de pensar nisso. Jogámos sem eles na quarta-feira, frente a uma grande equipa e correu bem e por isso não estamos pressionados nesta questão. Mas são transferências muito importantes para nós e estamos felizes”

Musa merece titularidade?

“Os jogadores têm de mostrar em casa treino e em cada minuto que jogam que merecem ser titulares. Ele tem argumentos muito bons, porque marca golos, mas não só isso: ele cria oportunidades, está muito ligado aos outros jogadores em termos táticos. Acho que foram os melhores 45 minutos do Petar e espero que ele possa confirmar este desempenho e motivação para ser um avançado completo em todos os tópicos do jogo. E, claro, a probabilidade de jogares depois de um jogo assim é mais alta do que se não estiveres a jogar bem. Estou feliz por ele, o ano passado não foi fácil, porque era o segundo avançado, o Gonçalo Ramos esteve sempre bem e o seu papel sempre foi estar pronto como segundo avançado. Mas ele evoluiu muito e o seu objetivo é lutar por estar nos titulares no maior número possível de jogos”

Benfica está mais bem preparado que os rivais?

“Talvez digam que somos a equipa em melhor forma porque ganhámos, mas na jornada seguinte já pode estar tudo ao contrário, depende sempre dos resultados. Na minha opinião, vai ser uma temporada muito complicada. Todos os rivais diretos são muito bons, com grandes treinadores, com boas ligações. Vai ser uma longa temporada, com altos e baixos e para se ser campeão é preciso consistência, jogar bom futebol e fazer muitos pontos. Para mim não faz muito sentido falar de favoritos, é mais o trabalho dos jornalistas. Tenho muito respeito por todas as equipas, até as que não são favoritas. O Famalicão acabou de ganhar ao SC Braga, por isso dá para ver a qualidade que há nesta competição”

Morato fora do onze

“Estamos no Benfica e há muita concorrência. Agora contratámos mais um avançado e um guarda-redes e todos os jogadores têm concorrência e podem usar isso para evoluir e se tornarem melhores que os outros. Eu dou sempre a oportunidade aos jogadores se estiverem a um grande nível e a evoluir. É o meu estilo neste tipo de temas, tentar ter os jogadores sempre motivados para evoluir. Mas em algumas posições não há muita diferença entre os jogadores em termos de qualidade. No eixo da defesa, o António, o Nico, o Morato e mesmo o Tomás jogaram muito bem na pré-época mas depois é preciso tomar decisões. O Nico [Otamendi] é o nosso capitão, ele e o António jogaram muitos jogos juntos e por isso estão habituados. Era a Supertaça e também tive em conta que eles fizeram muitos jogos juntos para serem campeões e estarem presentes na Supertaça, na minha opinião também mereceram por isso. Mas este ano vai haver mais rotação. No último ano jogámos muitas vezes com o mesmo onze, mas este ano os jogadores estão tão próximos uns dos outros, até no meio-campo, e por isso devo usar mais jogadores”

Relvado do Bessa

“Ouvi falar mas se bem me lembro no último ano foi um dos melhores relvados onde jogámos. Vão fazer tudo para fazer tudo para ter o relvado nas melhores condições e se não estiver temos de aceitar, não estamos preocupados com isso porque é demasiado importante conseguir os três pontos”

David Neres

“Acho que está recuperado, está a sentir-se melhor, treinou nos dois últimos dias e está de regresso”